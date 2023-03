Zlatko Dalić se ne boji vročega turškega občinstva

V nadaljevanju preberite:

Danes bo tako kot že pogosto v preteklosti posebej zanimiva tekma med Turčijo in Hrvaško. Prva je bila za uvod v te kvalifikacije uspešnejša, vseeno pa se iz Jerevana ni vrnila navdušena ... Kaj pravi turški selektor Stefan Kuntz glede cilja uvrstitve na euro? Kako gleda hrvaški tekmec Zlatko Dalić na poln štadion v Bursi? In kako se bo lotil igre v napadu brez Bruna Petkovića in Marka Livaje?