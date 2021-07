Zmaji ob premieri le strli malteški oreh

Olimpijini navijači so bili glasni v Spodnji Šiški. FOTO: Voranc Vogel

Savo Milošević je z zmago debitiral na ljubljanski klopi. FOTO: Voranc Vogel

Sezono 2020/21 so nogometaši Olimpije začeli z minimalno zmago proti Birkirkari iz Malte. Na prvi tekmi kvalifikacij za konferenčno ligo je bil na štadionu ŽAK v Spodnji Šiški edini strelec v 78. minuti. Srbski trenerje debitiral z zmago na ljubljanski klopi. Povratna tekma bo prihodnji teden na Malti.Nogometaši Olimpije so odigrali prvo uradno srečanje v sezoni 2021/2022, Birkirkara pa je v prvem predkrogu kvalifikacij izločila La Fiorito iz San Marina s skupnim izidom 2:1.Najnevarnejša akcija domačih v prvem polčasu se je zgodila že v uvodnih trenutkih. Debitant v zelenem dresu Nukić se je v peti minuti sam znašel pred vratarjem gostoviz Portugalske, ki je po ne najbolje sproženem strelu uspešno posredoval. Zmaji pod vodstvom novega trenerja Miloševića so že v 21. minuti ostali brez kapetana, zaradi njegove poškodbe je moral v igroV nadaljevanju je imela nekaj več pobude Olimpija, vendar ni imela res nevarne akcije. Še najbližje kakšni možnosti za uspeh je bilv 37. minuti s strelom z leve strani kazenskega prostora, a je bil Fernandes na mestu. Ta je z boksanjem posredoval tik pred koncem polčasa, ko je v kazenski prostor podalTudi drugi polčas ni prinesel sprememb na igrišču, Olimpija je bil podjetnejša, a je jalovo napadala. V 59. minuti je bilo vroče v kazenskem prostoru gostov, Tomić je sprožil,je bil na tleh, žoga ga je zadela v roko, a sodnik igre ni ustavil. Se je pa prekinitev igre zgodila v 78. minuti, ko je Nukić preigraval v kazenskem prostoru, ob njem je bila trojica igralcev gostov, s tretjim strelom pa je žogo vendarle spravil v mrežo.Nedolgo pozneje jesprožil mimo vratnice, v 85. minuti pa je izjemno streljal Portugalec v zelenem dresu, a je žogo zaustavil prečnik vrat. V sodnikovem podaljšku je žoga v roko zadela Gancav kazenskem prostoru gostiteljev, a tudi v tem primeru ni bilo enajstmetrovke.Olimpija bo v primeru napredovanja igrala proti makedonskemu Škupiju ali portugalski Santa Clari. Ljubljančani so bili v prvem krogu kvalifikacij za novoustanovljeno evropsko tekmovanje prosti, v nedeljo, 18. julija pa bi morali igrati prvi krog v domačem prvenstvu, a je bila tekma z Domžalami zaradi evropskih obveznosti tega kluba prestavljena.