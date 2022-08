Zmikavta v Amsterdamu napadla Dušana Tadića

Razbojniški napadi na vrhunske športnike v želji po tatvinah njihovih dragocenih predmetov ali denarja ne predstavljajo novosti. In enega takšnih napadov je sredi Amsterdama doživel srbski nogometni as Dušan Tadić, sicer zvezdnik Ajaxa, ko sta ga napadla dva zmikavta in mu domnevno hotela nasilno odvzeti dragoceno uro.

Počakala sta ga pred njegovo domačo hišo, bila sta bojno opremljena v čeladah, Tadić naj bi se prerival z njima, bojda naj bi enemu umaknil zaščitni predel čelade pred obrazom in ga udaril, pa si pri tem lažje poškodoval roko. Nato jima je ušel brez hujših posledic, a s strahom, da življenje nogometnega zvezdnika na Nizozemskem ni postlano zgolj z rožicami ...

O napadu je poročal najbolj brani nizozemski dnevnik De Telegraaf, ki ga v današnjem jutru povzemajo srbski spletni portali.