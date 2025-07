Znana prva polfinalista, danes PSG z Bayernom

Nogometaši Chelseaja in Fluminenseja so prvi polfinalisti klubskega svetovnega prvenstva v ZDA. Medtem ko so Londončani ponoči z 2:1 premagali igralce Palmeirasa iz Brazilije, od koder prihaja tudi Fluminense, ki je sinoči v prvem četrtfinalnem dvoboju z enakim izidom izločil savdski Al-Hilal.

Za Fluminense, ki je bil v osmini finala boljši od milanskega Interja, sta v Orlandu v polno zadela Matheus Martinelli (40.) in Hercules (70.), edini strelec za Al-Hilal, ki je osmini finala ugnal Manchester City, pa je bil Marcos Leonardo.

Avtogol Wevertona

V Filadelfiji je Londončane v 16. minuti popeljal v vodstvo Cole Palmer. Palmeiras je izenačil v 53. minuti prek Estevaa, ki se bo po koncu klubskega svetovnega prvenstva preselil prav k tokratnemu tekmecu, zmago pa si je Chelsea zagotovil v 83. minuti bo avtogolu vratarja Wevertona.

Hercules je z zadetkom v polfinale popeljal Fluminense. FOTO Paul Ellis/AFP

Prvi polfinalni par tako sestavljata Fluminense in Chelsea. Preostala četrtfinalna dvoboja bosta na sporedu danes zvečer, para sta povsem evropsko obarvana. Evropski prvak PSG se bo pomeril z münchenskim Bayernom, madridski Real pa z Borussio iz Dortmunda.

V torek in sredo bosta v New Yorku na sporedu polfinala, zaklučni dvoboj pa bo prihodnjo nedeljo prav tako na štadionu MetLife.