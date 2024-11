Znani kakovostni bobni za žreb kvalifikacij za SP 2026

Evropska nogometna zveza Uefa je razkrila bobne za žreb evropskih kvalifikacijskih skupin za svetovno prvenstvo 2026. Slovenija bo 13. decembra ob 12. uri v Zürichu v tretjem bobnu.

V tretjem bobnu bodo še Škotska, Irska, Albanija, Severna Makedonija, Gruzija, Finska, Islandija, Severna Irska, Črna gora, Bosna in Hercegovina ter Izrael.

V prvem bobnu bodo Francija, Španija, Portugalska, Nizozemska, Belgija, Italija, Nemčija, Hrvaška, Švica, Danska in Avstrija. V drugem bobnu bodo Ukrajina, Švedska, Turčija, Wales, Madžarska, Srbija, Poljska, Romunija, Grčija, Slovaška, Češka in Norveška.

Četrti boben bodo sestavljali Bolgarija, Luksemburg, Belorusija, Kosovo, Armenija, Kazahstan, Azerbajdžan, Estonija, Ciper, Ferski otoki, Latvija in Litva, petega pa Moldavija, Malta, Andora, Gibraltar, Lihtenštajn in San Marino.

Na SP 2026 bo skupaj nastopilo 48 reprezentanc, gostiteljice ZDA, Mehika in Kanada so tja že uvrščene.

V evropskih kvalifikacijah bodo reprezentance igrale v 12 skupinah s po štirimi in petimi ekipami. Tekme bodo z vsakim tekmecem doma in v gosteh med marcem in novembrom 2025. Zmagovalci skupin se bodo prebili na SP, drugouvrščene pa čakajo dodatne kvalifikacije.

Slovenijo pred začetkom kvalifikacij marca čakata še tekmi dodatnih kvalifikacij za obstanek v ligi B lige narodov, tekmeci bodo Slovaki.