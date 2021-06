Zračni dvoboj v Bakuju brez zmagovalca

Na olimpijskem štadionu v Bakuju so imeli od prve minute terensko pobudo Švicarji, a izrazitejših priložnosti do 15. minute ni bilo. Takrat je Kieffer Moore po predložku z leve streljal z glavo, Yann Sommer pa je poletel pod svojo prečko in žogo izbil v kot. Čeprav je pred tekmo govoril o tem, kako ganljivo bo na zelenico osrednjega azerbajdžanskega nogometnega objekta s kapetanskim trakom na roki popeljati reprezentanco Walesa, je bil prvi zvezdnik obračuna Gareth Bale v prvih 45 minutah povsem neviden. Otočani, presenetljivi polfinalisti eura 2016, ki so na ta turnir prišli brez osramočenega selektorja Ryana Giggsa, ki se je zaradi nasilja v družini znašel v navzkrižju z zakonom, so imeli v nadaljevanju polčasa tudi precej sreče, da je izid ostal 0:0.



Fabian Schär je po eni številnih nevarnih podaj iz kota Xherdana Shaqirija v 20. minuti neoviran streljal s peto, a je bil na mestu Danny Ward. Razigral se je tudi Haris Seferović, ki pa nikakor ni uspel nevarneje ogroziti Warda: najprej je po izvrstnem obratu v 27. minuti znotraj kazenskega prostora meril mimo oddaljenejšega stičišča vratnice in prečke. Po tem, ko je že tako precej skromen ritem igre še dodatno padel, je Seferović zapretil tudi v 41. minuti, ko je z roba kazenskega prostora meril prek vrat, enak razplet pa je imela akcija tik pred polčasom: po visoki žogi proti Breelu Emboloju, ki kljub očitnem vlečenju za dres ni padel, je napadalec kamerunskih korenin malce preslabo podal do Seferovića, ki je s težkega položaja spet meril previsoko.

VAR ustavil Gavranovića

Francoski sodnik Clement Turpin ni dobil signala VAR-sobe, čeprav je imel Embolo kar nekaj pripomb. Dolgoletni član Basla je maščevanje dočakal v 49. minuti, ko je najprej v slogu Garetha Bala prodrl skozi osrčje valižanske obrambe, njegov strel z roba 16-metrskega prostora pa je Sommer ubranil. A že po kotu, ki je sledil, je Embolo zlahka dobil skok in z glavo zadel za 1:0. Že nekaj minut kasneje je Embolo uprizoril nov silovit prodor skozi sredino, nato pa podal do Kevina Mbabuja, ki se je v ugodnem položaju za zaključni strel odzval izjemno slabo.



Po uri igre je Wales vendarle pokazal tudi nekaj želje po zadetku, v 61. minuti je Ben Davies po kotu prišel do neoviranega strela z okoli 17 metrov, ki pa je tudi po zaslugi dotika tekmeca švignil prek vrat. Nevarno je bilo tudi tri minute kasneje, ko je prosti strel Aarona Ramseyja preletel vse nogometaše v kazenskem prostoru in na koncu zavil tudi mimo oddaljenejše vratnice švicarskih vrat. Embolo bi lahko v 65. minuti verjetno že odločil zmagovalca, potem ko si je po novi samostojni akciji pripravil strel znotraj kazenskega prostora, njegov poskus proti daljšemu kotu pa je za las zgrešil cilj.



Kazen je prišla v 74. minuti, ko je po podaji iz kota na žogo kljub obvezani glavi silovito naletel Moore in jo poslal mimo nemočnega Sommerja za 1:1. Švicarji so po slabem posredovanju valižanske obrambe v novo zrelo priložnost prišli v 81. minuti, a je poskus Denisa Zakarie pred vrati ustavil eden od branilcev. Wales je odgovoril s prekrasno akcijo po levem boku, a je bil predložek Davida Brooksa za las predolg za vtekajočega Aarona Ramseyja. Le nekaj sekund po tem, ko je vstopil v igro, je napadalec zagrebškega Dinama Mario Gavranović v 85. minuti hladnokrvno izkoristil podajo z glavo Emboloja in s polvolejem zabil žogo v švicarsko mrežo, toda slavje ni trajalo dolgo, saj Turpin po VAR-klicu iz Nyona zadetka ni priznal.

Ward: Točka ravno tako pomembna kot prva zmaga leta 2016

Embolo bi tik pred začetkom sodnikovega podaljška lahko zadel za zmago Švice, a je bil po njegovem strelu z glavo spet na mestu Ward. Slednji je še enkrat z izjemnim poredovanjem ustavil Gavranovića v kar petminutnem sodnikovem dodatku igralnega časa, a je bil nekdanji član Rijeke spet v prepovedanem položaju, čeprav je bilo tudi tokrat izjemno tesno in bi moral svoje v primeru zadetka »povedati« tudi VAR.



»Vesel sem bil, da smo nekaj izvlekli iz tekme, naša želja je temelj vsega,« je po tekmi dejal valižanski junak Ward. »Še par težkih tekem nas čaka, a nobenega turnirja si ne želiš začeti s porazom. Pred petimi leti smo uspeli zmagati, a ravno tako pomembno je bilo, da danes nismo izgubili. Če bi malce bolj pazili na žogo, nam morda ne bi bilo treba toliko teči, a na tem lahko gradimo. Sinoči smo gledali tekmo Turčije in zdaj se bomo pripravljali nanje.«





