Žugljevi ugnali Izraelce, Lipuščkovi pa veliki Ajax

Nogometaši ekipe Bodö/Glimt so v 7. kolu evropske lige gostili Maccabi Tel Aviv in slavili s 3:1. Norvežani, pri katerih je Nino Žugelj igral od 82. minute, so proti izraelskemu tekmecu slabše začeli in se znašli v zaostanku v 12. minuti po golu Dora Peretza. Kasper Høgh je izenačil v 39. minuti, za dokončen preobrat pa sta poskrbela Haakon Evjen in Høgh v 62. in 65. minuti. Slednji je svoj drugi gol dosegel z bele pike. Bodö/Glimt je zdaj pri 13 točkah, Maccabi je ostal pri šestih.

Lyon ima po remiju pri Fenerbahčeju z 0:0 14 točk, toliko kot Tottenham, ki je s 3:2 zmagal pri Hoffenheimu. Anderlecht,je z 0:2 klonil v Plznu, FCSB iz Bukarešte je v gosteh ugnala Qarabag s 3:2.

Živahno je bilo na tekmi Porta in Olympiakosa, pri obeh klubih je nekoč blestel Zlatko Zahović. FOTO: Miguel Riopa/AFP

Velja omeniti še poraza Rome z 0:1 pri Alkmaarju in Porta doma z 0:1 proti Olympiakosu. Prei slednjijh dveh je v svoji izjemni karieri nekoč igral Zlatko Zahović.

V pozno večernem sporedu je presenetil RFS Žige Lipuščka in na štadionu Daugava v Rigi ugnal favorizirane nogometaše Ajaxa z 1:0. Najbolj razburljivo pa je bilo prerd 75.000 gledalci na otoškem derbiju Manchester United: Glasgow Rangers. Škotsko moštvo je izenačilo v izdihljajih tekme na 1:1, takoj zatem pa je kapetan gostiteljev Bruno Fernandes poskrbel za evforijo na štadionu z golom za zmago.