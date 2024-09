Tudi Twente previsoka ovira za United, Bijol zadel za napredovanje

V evropski ligi Manchester Unitedu pripada vloga favorita za končno zmago, a ob gostovanju Twenteja na Old Traffordu to na zelenici ni bilo jasno vidno. V prvem polčasu so domačini prevladovali, zadel je Christian Eriksen, po izenačujočem zadetku Sama Lammersa v drugem polčasu pa se je tekma končala z 1:1.

Nizozemsko moštvo je bilo v prvem delu podrejeno in prednost Uniteda bi lahko bila še višja, za nekonkretnost pa so bili prek Lammersa kaznovani v 68. minuti. V drugem delu je Twente namreč zaigral veliko bolj podjetno in pritisnil rdeče vrage pred njihov kazenski prostor, pol ure domačinov sploh ni bilo na zelenici, šele v zadnjih 15 minutah so se znova prebudili, ko jim je začela teči voda v grlo.

A to ni bilo dovolj, izvrstni vratar Lars Unnerstall je uspel ukrotiti vse strele, tudi nevaren poskus Lisandra Martineza v zadnjih minutah in tekma se je končala z 1:1, kar je bilo novo razočaranje za varovance Erika ten Haga.

Udinese že v osmini finala

Jaka Bijol je bil ob zmagi Udineseja najboljši igralec na zelenici. FOTO: Remo Casilli/Reuters

V 1/16 finala italijanskega pokala sta se srečala »slovenska« Udinese, kjer igrajo Jaka Bijol, Sandi Lovrić in David Pejičić, ter Salernitana s Petrom Stojanovićem. Uspešnejši so bili Videmčani, ki so slavili s 3:1, učinkovit je bil Bijol, ki je dosegel prvi gol na tekmi in bil izbran tudi za najboljšega igralca srečanja. Lovrić je igral do 60. minute, Stojanović je obsedel na klopi.