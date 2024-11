Zveza suspendirala sodnika, ker je blatil Liverpool in žalil Kloppa (VIDEO)

Zaradi posnetka, na katerem je grdo govoril o Liverpoolu in trenerju Jürgenu Kloppu, je sodnik David Coote do nadaljnjega suspendiran in utegne končati kariero.

Galerija David Coote verjetno ne bo več sodil na tekmah v Angliji. FOTO: Tony O Brien/Reuters

Le kaj si je mislil znani angleški nogometni sodnik David Coote, ko je prijateljema –eden ga je snemal s telefonom – razlagal o tem, kako sovraži Liverpool in njegovega bivšega trenerja Jürgena Kloppa? Posnetek je zaokrožil po spletu in zdaj je 42-letni delivec pravice suspendiran, saj je angleška nogometna zveza (FA) proti njemu sprožila preiskavo. Vprašanje, če bo še kdaj sodil v premier league. Coote je v družbi dveh prijateljev v sočnem jeziku blatil Liverpool, njegove navijače in trenerja Kloppa označil z zelo grdo kletvico. Posnetek je očitno nastal že pred leti, objavljen pa bil danes, le dva dni po tem, ko je Coote sodil na tekmi med Liverpoolom in Aston Villo (2:0), na kateri je sprejel nekaj spornih odločitev. Coote je bil med drugim tudi zadolžen za VAR, ko je vratar Evertona Jordan Pickford leta 2020 poškodoval Virgila van Dijka in ostal nekaznovan, pa tudi, ko Liverpoolu niso dosodili enajstmetrovke po očitnem igranju z roko Arsenalovega kapetana Martina Ødergaarda decembra lani. Coote je v videu povedal, da Kloppa sovraži, ker ga je na tekmi z Burnleyjem v času pandemije covida-19 označil za lažnivca. »Ne bom govoril z nekom, ki je tako aroganten,« je dejal in se norčeval tudi, ker je Klopp Nemec.