Zvezdniki Barcelone na zabavi v družbi slovite kolumbijske filmske lepotice

Medtem ko iz Savdske Arabije prihajajo poročila o nezadovoljstvu zvezdnikov, ki so se hitro naveličali “puščavniškega” življenja, se zdi odločitev Lionela Messija za selitev k Interju v Miami vsak dan boljša.

Na Floridi ni ugodno le vreme, Miami ponuja zelo pestro nočno življenje, kjer zvezdnikov ne manjka. V enem od prestižnih nočnih klubov so se skupaj zabavali nekdanji asi Barcelone, ob Messiju in ženi Antonelli Rocuzzo še Luis Suarez, Jordi Alba in Sergio Busquets, ki vsi igrajo za ekipo Davida Beckhama iz Miamija.

Leo Messi pred tekmo pripravljalno tekmo z Dallasom, ki jo je Inter izgubil z 0:1. FOTO: Jerome Miron/USA Today

Na zabavi se jim je pridružila Sofia Vergara, kolumbijska igralka, ki velja za eno najlepših na svetu, najbolj poznana je iz nanizanke Sodobna družina (Modern family), danes pa na Netflix prihaja miniserija Griselda, v kateri igra mehiško narkokraljico Griseldo Blanco.