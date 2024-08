Mlada rolkarska senzacija Arisa Trew

Rolkarka Arisa Trew je s štirinajstimi leti postala najmlajša avstralska olimpijska zmagovalka, potem ko si je včeraj priborila zmago v rolkanju na ovalnem poligonu (park). Mladi Avstralki je zmagovalna vožnja uspela v zadnjem, tretjem poskusu, za katerega je prejela oceno 93,18.

Na olimpijske igre je prišla kot glavna kandidatka za zlato kolajno, a je imela v predtekmovanju nekaj težav, v finale se je uvrstila kot šesta od osmih tekmovalk. Po dveh finalnih vožnjah je bila na tretjem mestu, v tretjem poskusu je napadla zlato odličje, kar se ji je obrestovalo. »Nisem verjela, ko sem izvedela, da sem zmagovalka olimpijskih iger. To so bile namreč moje prve olimpijske igre – to je preprosto noro,« je bila presrečna Arisa Trew. Na drugem in tretjem mestu sta bili Kokona Hiraki in Sky Brown, ki sta ti dve mesti zasedli tudi na olimpijskih igrah v Tokiu.

Arisa Trew je svoj 14. rojstni praznovala maja, z rolkanjem se je pričela ukvarjati pri sedmih letih. Aprila je prejela priznano nagrado laureus za najboljšo ekstremno športnico leta, osvojila je tudi štiri zlate kolajne na tekmovanju X-Games. Je prva ženska rolkarka, ki ji je uspel obrat za 900 stopinj, torej dva obrata in pol v zraku, ki ga je izvedla na treningu, in, ki je na uradnem tekmovanju izvedla trik 720, dva obrata v zraku. Oba trika je izumil ameriški zvezdnik Tony Hawk. Vertikalno rolkanje, disciplina, v kateri je mlada rolkarka izvedla trika, ni olimpijski šport.