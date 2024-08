Američani visoko ugnali Brazilce, Francija v zaključku boljša od Kanade

Znana sta polfinalna para moškega košarkarskega turnirja na olimpijskih igrah v Parizu. Francija se bo v četrtek merila z Nemčijo, Srbija pa z ZDA. Slednje so v četrtfinalu ugnale Brazilijo s 122:87, Francija je premagala Kanado z 82:73, Nemčija s 76:63 Grčijo, Srbija pa po podaljšku s 85:90 Avstralijo.

ZDA, ki imajo 16 olimpijskih naslovov, in sicer iz let 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1976, 1984, 1992, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016 in 2020, ob tem pa še srebro iz 1972 ter bron iz 1988 in 2004, so pričakovano odpravili še Brazilce, ki imajo z OI bronaste kolajne iz let 1948, 1960 in 1964.

Ameriška zasedba, polna zvezdnikov, je proti Braziliji hitro vzpostavila prevlado, po polčasu je vodila že s 63:36, kar je bila dotlej tudi najvišja prednost, na tekmi pa je bila najvišja prav na koncu. Drugi polčas je bil zgolj formalnost, med strelce so se vpisali prav vsi ameriški košarkarji. Med temi je bil strelsko najboljši Devin Booker z 18 točkami, eno manj je prispeval Anthony Edwards. Pri Braziliji je s 30 točkami izstopal Bruno Caboclo.

Četrtfinale med Srbijo, ki je zadnjo olimpijsko kolajno osvojila leta 2016, ko je bila srebrna, in Avstralijo, ki je na teh OI branila bron s prejšnjih iger v Tokiu, ko je v malem finalu ugnala Slovenijo, je dobila srbska vrsta po velikem preobratu.

Patty Mills je dosegel 26 točk, Nikola Jokič je prispeval 21 točk in 14 skokov. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Avstralci so izvrstno začeli in prvo četrtino dobili za 14 točk, v drugi so vodili že za 24 točk, nato pa se je začel mrk, ki so ga Srbi izkoristili ter tekmece ujeli in prehiteli sredi tretje četrtine. Sledilo je izenačeno nadaljevanje, Srbija je imela pri 81:80 na voljo dva prosta meta, a je Vasilije Micić prvega zgrešil, drugega zadel, Avstralcem pa je nato ostalo za napad 9,8 sekunde.

Patty Mills je čez Nikolo Jokića zadel za dve točki za izenačenje in izsilil podaljšek. V tem je glavno vlogo odigral Jokić na obeh straneh igrišča, zadnji točki pa je 13 sekund pred koncem s prostih metov dosegel Bogdan Bogdanović.

Omenjeni trije srbski košarkarji so bili tudi najboljši v svoji ekipi. Jokić je tekmo končal z 21 točkami, 14 skoki in osmimi podajami, Bogdanović je dodal 17 točk, šest podaj in pet skokov, Micić pa 14 točk in šest podaj. Pri Avstraliji je bil strelsko najbolj razpoložen veteran Mills s 26 točkami, 25 točk je dodal Josh Giddey.

Evan Fournier je odigral izvrstno zadnjo četrtino. FOTO: Aris Messinis/AFP

Francozi, srebrni na OI 1948, 2000 in 2020, v dvoboju s Kanadčani, srebrnimi na OI 1936, so vodili celo tekmo, na začetku drugega polčasa že za 19 točk, v zadnji četrtini se je Kanadčanom uspelo približati na šest točk zaostanka in celo na pet, vendar je v končnici Evan Fournier z nekaj točkami (skupaj jih je dal 15) in tudi z metom z desetih metrov držal in obdržal Francijo na varni razdalji za preboj v polfinale in četrtkov boj z Nemčijo.

Guerschon Yabusele je bil z 22 točkami najboljši strelec Francozov, Isaia Cordinier jih je dodal 21, glavni francoski zvezdnik Victor Wembanyama pa je ob skromnem metu iz igre 2-10 dosegel sedem točk, prednjačil pa je pod obročema z 12 skoki. Pri Kanadi je Shai Gilgeous-Alexander tekmo končal s 27 točkami.

Nemci lovijo tretjo kolajno z velikih tekmovanj v zadnjih treh letih. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Pred tem so bili v dvoboju svetovnih prvakov Nemcev in Grkov slednji boljši le v uvodni četrtini, nato pa so Nemci na čelu z Franzem Wagnerjem, ki je dosegel 18 točk, prevladovali od konca druge četrtine naprej. Dennis Schröder je dodal 13 točk in osem podaj, John Thiemann pa deset točk. Pri Grčiji ni bilo dovolj 22 točk prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa, 12 jih je prispeval Thomas Walkup, deset točk in osem skokov pa Kostas Papanikolau.

Polfinalni tekmi sta na sporedu jutri, Francija in Nemčija se bosta pomerili ob 17.30, Američani in Srbi bodo igrali v večernem terminu ob 21.00.