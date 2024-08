Janja Garnbret in Mia Krampl za finale, kamor se bo uvrstilo osem najboljših

Slovenski olimpijski četrtek sta že odprli golfistki Ana Belac in Pia Babnik z drugim krogom olimpijskega turnirja, nadaljevala bo telovadka Jekaterina Vedenejeva s kvalifikacijskim nastopom v ritmični gimnastiki. Slovenski vrhunec dopoldanskega sporeda na olimpijskih igrah bo težavnostna preizkušnja v športnem plezanju, v katerem bosta tekmovali Janja Garnbret in Mia Krampl. Oči so uprte v nesporno favoritinjo olimpijske preizkušnje Garnbretovo, ki je v torkovih kvalifikacijah kot edina preplezala vse štiri balvane. V sobotni finale vodi osem mest, ki jih bo s 17. mesta poskušala ujeti tudi Kramplova.

»Pozabiti bo treba, kaj se je zgodilo na balvanih. Osredotočiti se moram le na to, kar je pred menoj,« je ohranila zbranost Korošica. Mia Krampl se bo med osem finalistk poskušala prebiti s 17. mesta.

Garnbretova se bo kot zadnja med tekmovalkami (približno ob 12. uri) soočila s steno, Kramplova se bo s težavnostnim izzivom soočila kot 12. tekmovalka.