Jorgić in Kožul prek prve ovire

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić bo na olimpijskih igrah v Parizu igral v 2. kolu, potem ko je bil s 4:2 v nizih boljši od Singapurca Izaca Queka. S predstavo sicer ni bil zadovoljen, a je ob številnih presenečenjih pozdravil relativno zanesljivo napredovanje v naslednji krog.

Hrastničan, ki bo čez dva dneva praznoval 26. rojstni dan, dvoboja proti 83. igralcu sveta Queku ni začel najbolje, a je nato v naslednjih dveh dokazal, da je trenutno po kakovosti boljši. Unovčil je izkušnje in izvlekel predvsem navidez izgubljen četrti niz. Po kasnejšem padcu v igri je v šestem nizu strnil vrste in v šestem zanesljivo opravil s singapurskim tekmecem.

»Iskreno nisem najbolj zadovoljen z igro, ampak na koncu je najbolj pomembna zmaga. Od začetka sem vedel, da so ti prvi nastopi na olimpijskih igrah vedno težki,« je v mešani coni dejal 18. igralec svetovne lestvice.

V igri želi izboljšati predvsem pristop, ki mora biti agresivnejši: »Ne smem podarjati preveč napak, tudi osredotočenost je vmes šla v drugo smer, preveč pasivno sem čakal na napake. Ko pa sem jaz agresiven, potem lahko igram z vsakim igralcem, tudi s Kitajci, in mislim, da je pri tem treba napredovati do naslednjega kroga.«

S Quekom je doslej igral dvakrat in ga obakrat premagal s 3:1 po zelo težkih obračunih. »Vsekakor sem vesel prebitega leda, je pa še veliko slabih stvari, ki jih je treba popraviti za naslednji obračun. Iskreno upam, da bom iz dneva v dan boljši in stabilen v glavi,« je dodal še dva dni 25-letni slovenski športnik.

V naslednjem krogu se bo pomeril z boljšim iz ponedeljkovega obračuna med favoriziranim Britancem Liamom Pitchfordom in predstavnikom Fidžija Vickyjem Wujem. Na lestvici je razlika ogromna, zato je pričakovati, da se bo pomeril s starim znancem iz Tokia. Hrastničan je Britanca na zadnjih OI na poti do kasnejšega četrtfinala ugnal v 3. kolu.

Deni Kožul je tako kot Darko Jorgić zmagals 4:2.Foto Jung Yeon/AFP

Odrezal pa se je tudi Deni Kožul in prav tako s 4:2 preskočil uvodno oviro – Indijca Kamala Achanto.

»V zadnjih dveh dvobojih sem proti Indijcu dobil le en niz. Na turnirju v Savdski Arabiji sva imela tesen dvoboj, v njem pa nisem izkoristil svojih priložnosti. Ta tretja tekma se je obrnila v mojo korist na najboljši možni način,« je po dvoboju razložil sicer 126. igralec sveta.

Ključ do zmage je bil po mnenju Logatčana predvsem agresiven pristop: »Zagotovo sem bil bolj agresiven na sprejemu, saj vsi vemo, da ima nadležen servis. Na sprejemu in v prvih dveh izmenjavah sem bil bolj agresiven. Če ga pustiš napadati, je težko ubraniti njegove žogice. Boriti se je treba za vsako točko, to se je pokazalo tudi v petem nizu, ko sem dobil pet zaporednih točk. Na koncu sem tekmo samozavestno pripeljal do konca.«

V naslednjem obračunu se bo pomeril proti Japoncu Šunsukeju Togamiju. Petnajstemu igralcu sveta bo seveda prepustil vlogo favorita, vdal pa se tako kot danes ne bo vnaprej: