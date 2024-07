Kraj veselja, ponosa in srčnosti

Dan po začetku olimpijskih iger v Parizu bo zaživela tudi Slovenska hiša. Slovesno odprtje objekta, ki stoji v parku La Villette nedaleč od osrednjega stadiona v glavnem mestu Francije, bo s svojo navzočnostjo počastila Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije.

»Ta dogodek bo zaznamoval začetek pestrega in zanimivega niza aktivnosti, med katerimi bomo proslavili dosežke naših športnikov, hkrati pa bomo svetu predstavili turizem, gospodarstvo in slovensko kulturo,« je pojasnila Urška Žolnir Jugovar, programska vodja hiše in strokovna delavka na oddelku za marketing pri Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez (OKS-ZŠZ). Nad tem posebnim prostorom, ki bo osrednje zbirališče naših šport­nikov, navijačev, partnerjev in pokroviteljev, ob podpori ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport bdi prav naša krovna športna organizacija.

»Skupaj z zunanjimi izvajalci bo naša predana ekipa neutrudno delala pet dni, da bo do popolnosti izpeljala preobrazbo prizorišča v slovensko hišo. Kolektivni trud in strast, ki poganjata ta projekt, odražata našo zavezanost, da zagotovimo domače in gostoljubno okolje za naše športnike in navijače,« je razložila olimpijska prvakinja v judu iz Londona 2012 in bronasta z OI v Atenah 2004.

Cilj hiše, katere vodja je Matic Švab, poslovni direktor pri OKS-ZŠZ, je ustvariti navdihujoče okolje, v katerem se bodo lahko gostje in obiskovalci poglobili v raznolikost naše države, spoznali njeno bogato kulturno dediščino, se navdušili nad dosežki naših olimpijcev ter odkrili gospodarsko dinamiko in turistični potencial. Lokacija objekta je izjemna: v parku La Villette, ki je tretji največji v Parizu, bo imelo svoje hiše več kot deset nacionalnih olimpijskih komitejev, med njimi francoski; tam bo stal tudi studio domače televizijske postaje. Po pričakovanju prirediteljev naj bi se med igrami skozi park vsak dan sprehodilo kar 100.000 obiskovalcev.

Slovenska hiša bo razdeljena na dva dela: na notranji zaprti in zunanji odprti, ki bo dostopen vsem. V sklopu objekta bo terasa, na kateri si bo mogoče ogledati prenose tekem na velikem zaslonu ali kar v živo. Trasa cestne kolesarske dirke, na kateri bo imela tudi naša reprezentanca svoje adute, je, denimo, speljana v neposredni bližini. Hkrati bo mogoče spoznavati različno hrano in pijačo iz dežele na sončni strani Alp. Uradni ponudnik catering storitev bo Jezeršek gostinstvo, pri katerem bodo skupaj z dobavitelji skrbeli, da bo v tem delu francoske metropole dišalo tudi po slovenskih dobrotah.

Programska vodja slovenske hiše v Parizu je Urška Žolnir Jugovar, olimpijska prvakinja v judu iz Londona 2012. FOTO: Leon Vidic/Delo

Slovenska južina sredi Pariza

»Veseli nas, da bomo lahko slovensko kulinariko predstavili tudi tujim gostom in tako še dodatno pomagali pri prepoznavnosti naše dežele na svetovnem gastronomskem zemljevidu,« je poudaril Luka Jezeršek in v nadaljevanju razkril, da bodo postregli pravo slovensko južino. »Ta bo vsebovala suhomesne dobrote, izbrane sire s slovenskih gričev ter okusne tople jedi, med katerimi ne bodo manjkali idrijski žlikrofi, štruklji, ajdova ričota, piranski brancin, kranjska klobasa, jedi iz ponve, zmagovalne pogače in dobrote iz sladke špajze,« je pestro kulinarično ponudbo povzel kuharski mojster in zaupal, da bodo ob kolajnah naših športnikov pripravili znamenito francosko sladico za posebne slavnostne priložnosti croquembouche. Seveda ne bo manjkala niti tradicionalna potica. Ekipi se bo pozneje v kuhinji pridružila tudi znana mojstrica Ana Roš Stojan.

V zaprtem delu, v katerega bo mogoče vstopiti z vabilom, bodo prirejali različne dogodke. OKS-ZŠZ bo, denimo, pripravil pet panelov oziroma okroglih miz: Enakopravnost spolov v športu (28. julija), Slovenija kot investicijska priložnost (31. julija), Trajnost in zeleni preboj (2. avgusta), Športniki in druga kariera (5. avgusta) in Šport, kultura in turizem (8. avgusta).

Slovenska hiša, Pariz

Svoje dogodke napovedujeta tudi Javna agencija Spirit (za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije) in Slovenska turistična organizacija (STO).

V hiši bodo prav tako sprejemi za dobitnike kolajn (Slovenija bo imela v pariškem ognju kar nekaj zelo vročih želez), ki naj bi – če bodo to seveda dovoljevale okoliščine – prišli pozdravit svoje privržence tudi na oder pred objektom. Na njem bo sicer poskrbljeno za razvedrilni program, navijače bodo zabavali različni glasbeniki …

»Vabimo prav vse, ki bodo v Parizu, da pridejo in doživijo živahno vzdušje, podprejo naše športnike in postanejo del slovenske skupnosti med olimpijskimi igrami,« je ljubitelje športa povabila Urška Žolnir Jugovar, prepričana, da bo slovenska hiša v času pariškega spektakla kraj veselja, ponosa in srčnosti.