V Parizu bo merilo na vrh tudi slovensko gospodarstvo

Vsakokratne olimpijske igre so prvovrstna priložnost, da prepoznavnost, ki jo slovenski športniki s svojimi uspehi dosegajo v svetu, Slovenija izkoristi tudi na drugih področjih. Tako bo letos po šestih letih premora znova zaživela Slovenska hiša, projekt v osrednjem olimpijskem parku La Villette pa je dobil pospešek, ko je pomembnost vidnosti v Parizu prepoznal tudi slovenski državni vrh. Prepričani so, da se bosta skoraj dva milijona vložka v program nacionalne hiše, ki stoji tik ob francoski, izkazala za zadetek v polno.

BlagovnaMenjavaSloFrancija

Po 12 letih so se poletne olimpijske igre vrnile v Evropo, kar hkrati pomeni, da jih na stari celini naslednjih 12 let ne bo. »Zato je Pariz za nas velika in edinstvena priložnost, ki jo želimo izkoristiti na vseh ravneh,« zagotavlja predsednik olimpijskega komiteja Franjo Bobinac. V parku La Villette naj bi se med olimpijskimi igrami vsak dan zbralo več kot 100.000 obiskovalcev, ki se bodo lahko udeležili bogatega programa na zunanji terasi Slovenske hiše, pomembni sestanki gospodarskega in političnega vrha pa bodo potekali v notranjih prostorih.

1,82

milijarde evrov blaga je Slovenija lani izvozila v Francijo

100.000

obiskovalcev dnevno pričakujejo v parku La Villette, kjer stoji Slovenska hiša

Osrednja gospodarska panela organizira javna agencija za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije, prvi je namenjen povečanju konkurenčnosti EU, drugi pa novim poslovnim priložnostim, ki jih bodo skušali izkoristiti predstavniki več kot 20 uglednih slovenskih podjetij. Ob tem ne bo manjkalo visokih političnih gostov, zbranim pa bo Slovenija predstavljala tudi svoje turistične in kulinarične bisere izpod rok Ane Roš. Priložnosti v Parizu so številne in še zdaleč ne omejene le na športni del olimpijskega vrveža.

S Francijo trgovinski presežek

Francosko gospodarstvo je bilo lani drugo največje v EU in sedmo na svetu, pri blagovni menjavi pa se uvršča na osmo mesto trgovinskih partneric Slovenije, ki je leta 2023 v Francijo izvozila za 1,82 milijarde evrov blaga, uvozila pa za za 1,28 milijarde evrov in ustvarila presežek. Slovenija izvozi največ vozil, večinoma gre za proizvodnjo Revoza, ki je prodana v Francijo, sledijo električni stroji, mehanske naprave, farmacevtski proizvodi in izdelki iz gume. Po zadnjih podatkih v Francijo izvaža skoraj tisoč slovenskih podjetij, v Sloveniji pa je tudi več kot 120 podjetij s francoskim kapitalom.

Prizor z reke Sene v Parizu. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Francija ima v Sloveniji več naložb, poleg Revoza, ki je nastal v nekdanji Jugoslaviji, lahko omenimo še njihov nakup Adrie Mobil, proizvajalke mobilnih hišic in avtodomov, ta je del skupine Trigano. Francoski kapital je tudi v prehrambni industriji, saj je francoska skupina Lactalis leta 2013 kupila Ljubljanske mlekarne. Poleg krepitve v sektorju industrije pa je Francija izvedla tudi umik, in sicer se je iz slovenskega trga 2019 umaknila banka Societe Generale, slovensko hčerinsko banko so prodali madžarski banki OTP. Ta je sicer pripomogla k prihodu francoske zavarovalnice Groupama.

Vesoljska industrija kot prihodnost

Poleg tradicionalne industrije pa obe državi sodelujeta na povsem novem področju, to je vesoljska industrija, Francija zagotavlja 40 odstotkov evropskih delovnih mest v tem sektorju. To je odlična priložnost za slovenski vesoljski sektor, ki ga sestavlja več kot 40 malih in srednjih podjetij. Državi sta letos podpisali pismo o nameri za poglobitev sodelovanja na področju vesolja.