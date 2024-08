Kremljov zlil gnojnico na OI in Mok, lagal o testu Imane Khelif in Lin Yu-tink

Imane Khelif in Lin Yu-tink, boksarki, zaradi katerih se je dvignilo ogromno prahu, sta si že zagotovili olimpijski kolajni, vendar se polemike o upravičenosti njunega nastopa nadaljujejo.

Alžirka in Tajvanka sta padli na testu spola na lanskem svetovnem prvenstvu, ki ga je organizirala Mednarodna boksarska zveza (IBA), te pa Mednarodni olimpijski komite (Mok) ne priznava zaradi korupcije, zato njena pravila ne veljajo v Parizu 2024.

Imane Khelif se bo danes borila v polfinalu. FOTO: Mohd Rasfan/ AFP

IBA je organizirala novinarsko konferenco, da bi pojasnila svoja stališča, vendar jo je zasenčil predsednik Umar Kremljov, ki se je oglasil prek video povezave, domnevno iz Moskve, in zlil gnojnico na pariške organizatorje in Mok. Dejal je, da je bila otvoritvena slovesnost sramotna za vse kristjane in muslimane, žalil je predsednika Moka Thomasa Bacha in zatrdil, da je test pri omenjenih boksarkah potrdil, da imata moške vrednosti testosterona.

Lin Yu-ting jutri čaka polfinalni nastop. FOTO: Mohd Rasfan/AFP

Slednje se je izkazalo za laž. Zdravnik IBA Ioannis Filippatos in izvršni direktor Chris Roberts, nekdanji predsednik škotske boksarske zveze, sta povedala, da niso merili ravni testosterona, temveč preverjali kombinacijo kromosomov. Test naj bi potrdil, da boksarki nista upravičeni do nastopa na ženskem turnirju. Roberts ni želel razkriti podrobnosti dveh testov, ki so ju opravili maja 2022 in osem mesecev kasneje na SP, ter potrditi, da sta imela moško različico XY, saj naj bi ga pred tem posvarili alžirska in tajvanska boksarska zveza.

Na novinarski konferenci je bila tudi Roumaysa Boualam, reprezentančna kolegica Imani Khelif. Odeta v alžirsko zastavo je dejala: »Tukaj sem, da zavrnem govorice o Imane in ji ponudim podporo. Takšne zlonamerne govorice žalijo vse Alžirce. Imane dobro poznam, skupaj tekmujeva že več let. Ker je ne morejo premagati v ringu, ji želijo nagajati zunaj njega. Verjamem, da bo osvojila zlato.«

Umar Kremljov je pogosto v družbi ruskega predsednika Vladimirja Putina. FOTO: Gavriil Grigorov/Reuters

Mok trdi, da imata Khelifova in Linova pravico nastopiti, ker jima v rojstnem in potnem listu piše, da sta ženski. IBA je lani vzel status krovne organizacije, ker ji očita povezave s Kremljem, njen glavni sponzor je ruska naftna družba Gazprom.