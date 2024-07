Legende Isakovićeva, Majdičeva in Cudermanova v podporo rokometašicam

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v Ljubljani začela zadnji teden priprav na domačih tleh pred odhodom na olimpijske igre v Parizu. V sredo bo na Kodeljevem odigrala še pripravljalno tekmo z Brazilijo, v soboto pa odpotovala na OI.

Rokometašice so do ponedeljkovega zbora v Ljubljani opravile dva cikla priprav. Zadnjega so končale minulo soboto s pripravljalno tekmo v Györu, na kateri so prikazale dva različna polčasa. Na Madžarskem je Slovenija tekmo, ki se je končala z rezultatom 28:27 v korist gostiteljic, odigrala brez dveh levorokih igralk, Alje Varagić in Barbare Lazović. Prva je v domovini ostala zaradi slabega počutja, slednja pa ima nekaj težav s kolenom.

Elizabeth Omoregie je ena od glavnih slovenskih igralk. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

»V zadnjem obdobju smo imeli nekaj zdravstvenih težav, kar je za obdobje, kot so priprave na olimpijske igre, povsem običajno. Tudi zaradi tega morda nekatere stvari v našo igro prihajajo v nekoliko kasneje, a vse se odvija v načrtovani smeri. Želim si, da do olimpijskih iger ostanemo zdravi ter da z dobro energijo in v odličnem vzdušju opravimo še zadnje stvari,« je dejal selektor Dragan Adžić.

»Dosedanji del priprav je minil, kot bi mignil. Oddelale smo jih zelo dobro in se še bolj povezale, četudi smo bile dobro povezane v pravo ekipo že prej,« pa je poudarila Varagićeva, ki se je v ponedeljek že vrnila na ekipne treninge, in dodala: »Pripravljamo se tako s krepitvijo telesne pripravljenosti kot tudi mentalne. Ogledujemo si tudi že igre tekmic, ki nas čakajo v Parizu. Z vsakim treningom smo bolj samozavestne. V Pariz bomo odpotovale z željo, da tam pokažemo, kakšna ekipa smo.«

Alja Varagić se je vrnila na treninge. FOTO: Damir Sencar/kolektiff

Pred sobotno potjo na prizorišče olimpijskih iger bodo Slovenke v sredo ob 18.30 na Kodeljevem odigrale pripravljalno tekmo z Brazilijo, ki bo še sedmič zapovrstjo igrala na OI.

»Pred nami je zadnji teden, v katerem verjamem, da bomo izpilile zadnje detajle, ki jih še moramo v napadu in obrambi. Že tekmo proti Braziliji bomo skušale izkoristiti, da v igri odpravimo čim več napak, ki smo jih delale na Madžarskem,« je povedala Ema Abina.

»Brazilija je izkušena reprezentanca, prava tekmica. To je pokazala na pripravljalni tekmi v Nemčiji, ko je zmagala s petimi zadetki prednosti. Naša ekipa potrebuje takšne tekme, četudi brazilski slog igre ni preveč podoben tistemu, ki ga gojijo skandinavske ekipe ali Korejke, ki nas čakajo na olimpijskih igrah,« je pojasnil Adžić.

Dragan Adžić verjame, da so Slovenke sposobne priti v četrtfinale. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Reprezentantkam s svojimi olimpijskimi izkušnjami pomagajo tudi nekdanje športnice. Tudi v tokratni reprezentančni akciji nadaljujejo sodelovanje s Saro Isaković, ki je Sloveniji na olimpijskih igrah v Pekingu 2008 priplavala srebro, sedaj pa ukvarja s psihološko pripravo športnikov.

Že na Rogli pa je ekipo obiskala Petra Majdič, ki se je kljub poškodbi v Vancouvru 2010 prebila do brona v smučarskem teku, na prvi dan zadnjega cikla priprav pa je ekipi v Ljubljani vse dobro zaželela še Alenka Cuderman, ki je pred 40 leti z Jugoslavijo v rokometu v Los Angelesu postala olimpijska prvakinja.