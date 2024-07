Dvojni poraz v soseščini

Slovenske rokometašice so med sklepnimi pripravami za premierni olimpijski nastop tesno izgubila v Györu na Madžarskem. Domača vrsta jo je premagala z 28:27 (17:11).

Od začetka so si gostiteljice priigrale prednost, za začetek s 3:0, v 16. minuti že s 13:4, v nadaljevanju pa so se izbranke selektorja Dragana Adžića vendarle zbrale in precej bolj konkurenčno zoperstavile madžarski ekipi. Ob koncu so bile celo blizu zasuka in sploh prvega vodstva na tekmi, toda tesna zmaga je vendarle pripadla domači zasedbi.

Pri Slovenkah so se strelke razvrstile takole: Gros 6, Mavsar 5, Omoregie 4, Stanko 3, Ljepoja, Svetik, A. Abina, E. Abina po 2, Černigoj 1. Med Madžarkami sta bili najučinkovitejši Györi-Lukacs 7 in P. Vamos 4.

Generalko za OI bodo imele naše rokometašice v torek v Ljubljani proti Brazilkam.

Pri slovenski moški vrsti je bil najučinkovitejši Blaž Janc. FOTO: Janek Skarzynski/AFP

Ženski preizkušnji pa je nato sledil v Audi Areni, znanem rokometnem hramu v mestu na madžarskem severu, sledil še dvoboj moški reprezentanc. Tu je bila zgodba drugačna, res pa znova s porazom za slovensko izbrano vrsto. Slednja je bila namreč v 1. polčasu boljša, ga dobila s 14:12, v drugem delu pa popustila in gostiteljem dovolila zasuk. Ti so ob koncu zmagali z 29:25. Med našimi reprezentanti so se največkrat med strelce vpisali Blaž Janc s 7 goli ter Blaž Mačkovšek in Miha Zarabec s po štirimi.

Reprezentanca pod vodstvom selektorja Uroša Zormana doma pred odhodom v Pariz ne bo več imela pripravljalnih tekem.