Odbojkarsko zlato ostalo v Franciji

Francoska odbojkarska reprezentanca je pred domačimi navijači ubranila naslov olimpijskih prvakov. V velikem finalu je bila za zlato odličje s 3:0 (19, 20, 23) v nizih boljša od Poljakov, ki so se morali zadovoljiti s srebrom.

Francozi so danes prikazali najboljšo predstavo na tem turnirju. Tekmeca so zlomili predvsem v zaključkih nizov po zaslugi izjemnih servisov in sprejema.

Stari in novi olimpijski prvaki so se v predtekmovanju precej namučili z reprezentanco Srbije, ki so jo premagali s 3:2. Nato so premagali Kanado s 3:0 in izgubili proti Sloveniji z 2:3. Precej bolje so zaigrali v izločilnih bojih, kjer so se v četrtfinalu s 3:2 namučili z Nemci, a nato v polfinalu s 3:0 odpihnili Italijane.

Poljakom tokrat ni šlo vse tako gladko kot v četrtfinalu proti Sloveniji. Pri Poljski se danes ni pretirano izkazal Wilfred Leon, ki je dosegel zgolj devet točk. Poljaki so v predtekmovanju premagali Brazilijo in Egipt ter izgubili z Italijani. Največ pa so prikazali ravno v četrtfinalu proti Sloveniji. V polfinalu so s 3:2 v nizih izločili ZDA.

Pri galskih petelinih je bil s 17 točkami najuspešnejši Jean Patry, 11 jih je dodal Trevor Clevenot, pri Poljakih je bil z desetimi točkami najučinkovitejši korektor Bartosz Kurek.

Bron so osvojili Američani, ki so v petek prav tako s 3:0 v nizih premagali Italijane.

Slovenci, ki so premagali olimpijske prvake, so na koncu zasedli peto mesto.