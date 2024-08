Pan postavil svetovni rekord, Marchand do dveh novih zlatih kolajn

Včerajšnje končne odločitve v plavanju na olimpijskih igrah v Parizu sta zaznamovala Kitajec Zhanle Pan s svetovnim rekordom na 100 m prosto, ter francoska plavalna senzacija Leon Marchand, ki je na 200 m delfin in 200 m prsno postavil olimpijska rekorda in si priplaval zlati kolajni. Zlato na 1500 m prosto je ubranila Američanka Katie Ledecky.

Devetnajstletni Kitajec je v francoski prestolnici razdaljo premagal v času 46,40 sekunde, kar je nov svetovni in olimpijski rekord. Svetovni rekord je bil že pred OI v njegovi lasti. Srebrno kolajno je osvojil Avstralec Kyle Chalmers (47,48), bronasto pa Romun David Popovici (47,49).

Kitajski plavalec, ki bo v nedeljo praznoval 20. rojstni dan, je v Parizu izboljšal svoj svetovni rekord, ki ga je februarja letos postavil na svetovnem prvenstvu v Dohi. Pred dnevi je na štafetni preizkušnji na 4 x 100 metrov prosto dosegel tudi olimpijski rekord (46,92).

Marchand je včeraj najprej plaval na 200 m delfin, kjer je z olimpijskim rekordom 1:51,21 slavil pred dosedanjim lastnikom rekorda, Madžarom Kristofom Milakom (1:51,75), tretji je bil Kanadčan Ilya Kharun (1:52,80).

Leon Marchand je prvi plavalec, ki je na enih olimpijskih igrah osvojil odličje tako v disciplini delfin kot prsno. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

Drugouvrščeni Milak ostaja lastnik svetovnega rekorda, ki ga je postavil junija 2022 v Budimpešti, tokrat pa se je moral olimpijski prvak iz Tokia 2021 na tej razdalji zadovoljiti s srebrom, čeprav je dobro polovico razdalje vodil. Do dosežka kariere je z bronom prišel 19-letni Kanadčan Kharun, na svojih prvih igrah je prišel do odličja.

Po dobri uri je na domačih OI Marchand nato prišel do drugega včerajšnjega olimpijskega rekorda in do drugega zlata, skupno pa že tretjega zlatega odličja na teh igrah. Pred tem je bil namreč, prav tako z olimpijskim rekordom, najboljši na 400 m mešano. Do konca iger ga čaka še tekma na 200 m mešano.

Na 200 m prsno je zatem ugnal še enega lastnika olimpijskega rekorda, Avstralca Zaca Stubblety-Cooka, ki je zaostal za slabo sekundo. Dobitnik zlatega odličja iz Tokia 2021 in takratnega olimpijskega rekorda se je moral tokrat v edini disciplini, v kateri nastopa v Parizu, zadovoljiti s srebrom. Bron je pripadel Nizozemcu Casparju Corbeauju.

Ob vseh rekordih in zlatih kolajnah se je Marchand včeraj v zgodovino plavanja zapisal tudi kot prvi človek, ki je na enih olimpijskih igrah osvojil odličje tako v disciplini delfin kot prsno. Francoza na igrah čaka še nastop na 200 m mešano.

Katie Ledecky si je v 1500 m prosto podredila konkurenco. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Ameriška plavalska zvezdnica Katie Ledecky pa je z olimpijskim rekordom 15:30,02 na 1500 metrov prosto ubranila zlato kolajno iz Tokia. Srebrno medaljo je osvojila Francozinja Anastasiia Kirpichnikova z zaostankom dobrih desetih sekund, bronasta je bila Nemka Isabel Gose.

Ledecky je na svojih četrtih olimpijskih igrah prišla že do 12 medalje, od tega osme najžlahtnejšega leska. V Tokiu je na 1500 m postala prva ženska olimpijska prvakinja na tej razdalji, tokrat pa je popravila še lastni olimpijski rekord z Japonske. Ni pa se približala svojemu svetovnemu rekordu iz Indianapolisa 2018.

V ženski konkurenci na 100 m prosto pa je slavila Švedinja Sarah Sjoestroem s časom 52,16 sekunde. Na drugem mestu je z zaostankom 13 stotink sekunde končala Američanka Torri Huske, bron si je priplavala Hongkonžanka Siobhan Bernadette Haughey.

Svetovna rekorderka v tej disciplini iz leta 2017 je Švedski priborila prvo zlato kolajno na letošnjih igrah. Zanjo je to peto odličje na OI, druga najžlahtnejšega leska. Leta 2016 v Riu je bila najboljša na 100 m delfin. Z včerajšnjim nastopom je prišla do najboljše uvrstitve na 100 m prosto, pred tem je bila v Braziliji bronasta.

Američanka Huske je osvojila že tretjo koaljno na teh igrah, drugo srebrno. Prvo je pred tem osvojila na ekipni tekmi 4 x 100 m prosto, zlato pa si je priplavala še na 100 m delfin.