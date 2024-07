Priprave na olimpijske igre v Parizu v polnem zagonu

Priprave na olimpijske igre v Parizu so v polnem zagonu, varnostne ekipe so pred petkovo otvoritveno slovesnostjo preiskale bregove Sene, srečali so se uradniki Mednarodnega olimpijskega komiteja, reprezentance so se začele prijavljati v vas športnikov, vendar so nekateri prihodi zamujali zaradi petkovega globalnega zloma informacijske tehnologije.

Šest kilometrov dolgo pot ob Seni je za slovesnost, na kateri bo pred 300.000 gledalci plulo okoli 6000 do 7000 športnikov na skoraj sto barkah in rečnih čolnih, pregledala policija s posebej izurjenimi psi.

Zgodaj zjutraj je na reki potekala vaja za slovesnost, vendar so jo varnostne ovire in policija zakrile pred očmi prebivalcev in medijev. Francosko policijo so in še bodo okrepili kolegi iz več držav, med drugim iz Španije, Velike Britanije, Katarja in tudi Slovenije.

Thomas Bach je predsednik Moka. FOTO: Kai Pfaffenbach/AFP

Vložki so visoki za parado na vodi; prvič bo otvoritvena slovesnost poletnih iger potekala zunaj stadiona. Priprave na slovesnost so povzročile veliko motenj prebivalcem osrednjega Pariza, ki morajo imeti za prečkanje Sene prepustnico s posebno kodo.

»V zadnjih dveh tednih smo imeli veliko manj strank kot običajno. Ni veliko turistov in veliko Parižanov je zapustilo mesto. Vse naše lokalne stranke so odšle,« je dejal 69-letni Behi Samadian, lastnik butika.

Nekaj težav je bilo pri prvih prihodih ekip. »Kot veliko organizacij smo tudi mi utrpeli globalni izpad Microsofta,« je novinarjem povedal glavni organizator iger Tony Estanguet in dodal: »V petek zjutraj so bili prizadeti vsi naši strežniki.«

Vendar so sistemi akreditacije v petek zvečer spet delovali. Še boljša novica za organizatorje pa je bila, da sistemi izdajanja vstopnic niso bili prizadeti.

Organizatorji pravijo, da je bilo prodanih že 8,7 milijona vstopnic, kar je preseglo rekord z OI v Atlanti leta 1996, ta številka pa se bo še povečala, ker so vstopnice še vedno v prodaji za nekatere od 45 športov.

Judoistka Clarisse Agbegnenou in Tony Estanguet sta sprejela olimpijsko baklo. FOTO: AFP

Najvišje vodstvo Moka pod vodstvom predsednika Thomasa Bacha se bo sestalo v naslednjih dnevih. Obstaja možnost, da bo odločitev o dodelitvi zimskih OI leta 2030 francoskim Alpam, te so edine kandidatke, odložena zaradi spora, ker francoska vlada ni pripravljena, da bi dala jamstva za financiranje.

Rusija in Belorusija ostajata odsotni tudi na igrah v Parizu, saj bo akreditiranih le 15 Rusov in 16 Belorusov, saj je večina športov obema državama po invaziji na Ukrajino obrnila hrbet. Tisti, ki jim je dovoljeno tekmovati na igrah, so morali izpolnjevati stroga merila o nevtralnosti. Global Rights Compliance, fundacija za človekove pravice s sedežem v Haagu, pa je dejala, da sta dve tretjini izbranih Rusov izrazili podporo invaziji Moskve na Ukrajino ali bili povezani z vojsko.