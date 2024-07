Adžićeva dekleta v Pariz v polni zasedbi: Ana Gros: Čutimo olimpijsko evforijo

Slovenske rokometašice bodo danes odpotovale na poletne olimpijske igre v Parizu. Pred premiernim olimpijskim nastopom, kjer jih v skupinskem delu tekmovanja čakajo hude športne bitke z Norvežankami, Švedinjami, Dankami, Nemkami in Južnimi Korejkami, so v Ljubljani opravile zadnji trening pred odhodom v mesto luči.

Slovenske rokometašice bodo v današnjih popoldanskih urah del prvega slovenskega športnega kontingenta, ki se bo z brniškega letališča odpravil v francosko prestolnico. Pred odhodom je pri igralkah čutiti določeno napetost in vznemirjenje, čeravno bo prva tekma z Dankami na sporedu 25. julija, dan pred uradnim odprtjem olimpijskih iger v Parizu.

»Do prve tekme z Dankami nas resda loči še slab teden, a skupaj s soigralkami na dan odhoda že čutimo olimpijsko evforijo. Komaj čakamo, da prispemo v olimpijsko vas in na lastni koži občutimo utrip velikega tekmovanja,« je pred odhodom v Pariz dejala prva dama slovenskega reprezentančnega rokometa Ana Gros, ki se bo po dolgih 14 letih igranja v Nemčiji, Rusiji, Franciji in na Madžarskem letos vrnila v domovino in oblekla dres Krima Mercatorja.

Dragan Adžić je v Londonu 2012 osvojil srebro s Črno goro. FOTO: Voranc Vogel

»Končno je prišel ta dan. Mislim, da smo prav vsi v ekipi nestrpno čakali na dan odhoda v Pariz, kjer se želimo čim bolje privaditi na okolje in razmere v času olimpijskega turnirja. Na voljo imamo še pet dni, da izpilimo zadnje podrobnosti v igri. Za uvodno tekmo proti Dankam imamo na voljo največ časa. Zavedamo se moči Dank in upam, da bomo s tekme na tekmo stopnjevale pripravljenost ter izpolnile cilje, ki smo si jih začrtali," je dejala izkušena krilna igralka Tamara Mavsar.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na klopi Slovenije Dragana Adžića so v pripravljalnem obdobju odigrale tri tekme. Najprej so se za zaprtimi vrati na Rogli pomerile z Madžarkami in izgubile z 21:31, na drugem sosedskem obračunu v Györu pa tesno klonile s 27:28. V generalki pred današnjim odhodom v francosko prestolnico so v Ljubljani izgubile proti Brazilkam s 23:29.

»V pripravljalnem delu smo bolj ali manj izpolnili vse začrtane naloge. Igralke so dobro opravile že individualni del priprav, tudi naša pripravljenost po skupnih vadbah je iz dneva v dan boljša. V času priprav je bilo nekaj manjših poškodb, a najbolj pomembno je, da v Pariz odhajamo v najmočnejši zasedbi in upam, da bo tako ostalo tudi po današnjem zadnjem treningu v Ljubljani ter po nekaj vadbah na prizorišču olimpijskih iger,« je pred današnjim odhodom v Pariz dejal 54-letni Adžić, ki je pred 12 leti v Londonu črnogorsko izbrano vrsto popeljal do srebrne kolajne.

Ana Gros je kapetanka Slovenije. FOTO: Voranc Vogel

Slovenske rokometašice so pod vodstvom Adžića, ki je na selektorskem položaju od leta 2021, nanizale nekaj zelo dobrih uvrstitev. Na evropskem prvenstvu v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji 2022 so zasedle osmo, na lanskem svetovnem prvenstvu na Danskem, Norveškem in Švedskem pa enajsto mesto ter si izborile nastop na enem od treh kvalifikacijskih turnirjev za olimpijske igre v Parizu. Na aprilskem turnirju v nemškem Neu-Ulmu so premagale Črnogorke in Paragvajke ter se skupaj z neporaženimi gostiteljicami prebile na olimpijske igre.

V francoski prestolnici bodo nastopile vratarki Amra Pandžić in Maja Vojnovič, krilne igralke Tamara Mavsar, Alja Varagić, Maja Svetik in Ema Abina, zunanje igralke Ana Gros, Ana Abina, Barbara Lazović, Elizabeth Omoregie, Nina Spreitzer in Tjaša Stanko ter krožni napadalki Nataša Ljepoja in Valentina Klemenčič. Del ekipe so tudi tri rezervne igralke, vratarka Dijana Đajić ter zunanji igralki Ema Hrvatin in Nena Černigoj.