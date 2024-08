Privilegij za vse ljubitelje športa

V nadaljevanju preberite:

Pariške olimpijske igre so končane, praznik ljubiteljev športa, med katerim televizijski sprejemniki pravzaprav nimajo odmora, za štiri leta odhaja na počitnice. Spremljanje največje športne prireditve v živo je nedvomno privilegij, še večji pa, da smo lahko v boju za kolajne vse do zadnjega dne spremljali tudi slovenske športnike.

V Franciji je po zaslugi judoistke Andreje Leški in plezalke Janje Garnbret dvakrat zaigrala Zdravljica, srebrni Toni Vodišek je poskrbel, da ima dežela na sončni strani Alp danes precej več ljubiteljev kajtanja, rokometaši so bili na pragu prve ekipne kolajne in še bi lahko naštevali. Morda so bili v mislih gledalcev v domovini nekoliko potisnjeni v ozadje, a so v minulih dobrih dveh tednih v Parizu izstopali številni tuji zvezdniki svetovnega formata.

Remco Evenepoel je pometel s sporedom in se pred 25. letom vpisal v kolesarske knjige nesmrtnih. Teddy Riner je po 11 zlatih kolajnah s SP dodal še zlato judoistično lovoriko na domačih blazinah, na sprejemu na domačem Guadeloupu so ga sprejeli z božjimi častmi. Na atletskem štadionu so Združene države Amerike potrdile premoč nad tekmovalci s stare celine, fascinantna je bila zmaga s svetovnim rekordom v teku na 400 metrov z ovirami Sydney McLaughlin-Levrone, ki je navdušila tudi največje zvezdnike ameriškega športa na tribunah, od Mikaele Shiffrin do Lindsey Vonn.