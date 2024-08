Slovenija zgodnji uri in močni Poljski navkljub želi v polfinale (09.00)

Slovenska odbojkarska reprezentanca je zdaj dobra, kvalitetna in spoštovanja vredna reprezentanca, ki lahko premaga vsakogar. Zato si lahko v čast štejejo tudi manjša nagajanja prirediteljev, kakršno zgodnji termin tekme s Poljsko, ki bi si zaslužila vsaj popoldanskega, če že ne večerni prime termin, zagotovo je.

»Niti ni pomembno, proti komu bomo igrali v četrtfinalu, res pa si ne bi želel igrati tekme ob 9. uri zjutraj, a se bo najbrž zgodilo ravno to,« se je Klemen Čebulj že takoj po tekmi s Francijo zavedal, da bodo znova dobili najslabši termin. Športniki v ekipnih športih so vajeni tekem vsaj popoldne, večinoma pa zvečer, 9. ura zjutraj pa zahteva povsem drugačno pripravo. A bo za moštvi na obeh straneh mreže povsem enako.

Tekmo kariere bodo Slovenci odigrali ob 9. uri zjutraj. Foto Anže Malovrh/STA

»Mi nekako to že vse pričakujemo, saj smo v zadnjih desetih letih dali že dosti težkega skozi. Devetdesetodstotno sem pričakoval ta termin. Vsega hudega smo vajeni in niso nas mogli presenetiti s tem,« ga je dopolnil bloker Alen Pajenk. Vsi po vrsti zatrjujejo, da zgodnji termin ne bo problem, motivirani bi bili tudi ob peti uri zjutraj. Takrat sicer še ne bo treba igrati, jih pa čaka zgodnja budilka. »Verjetno bomo okoli 7. ure že v dvorani, tako da bomo startali okoli 6.30. Kar pomeni, da se moramo prej še prebuditi, pripraviti in pojesti zajtrk, tako da bo budilka zvonila med 5.15 do 5.30,« pojasnjuje Jan Kozamernik.

Nasproti Sloveniji stoji Poljska, trenutno prva reprezentanca s svetovne lestvice, ki je lani v polfinalu evropskega prvenstva v Rimu po poškodbi Gregorja Ropreta najprej ugnala Slovence, nato pa še domačine in postala evropski prvak. Poljska ima tri izvrstne sprejemalce Aleksander Šliwka je morda celo najboljši na svetu, s korektorskega položaja pa preti izkušeni Bartosz Kurek.

Klemen Čebulj navdušuje z raznovrstnostjo, v najbolj pomembnih trenutkih zna zaključiti težke žoge v napadu. Foto Anže Malovrh/STA

Tudi Slovenci imajo svoja orožja, Tonček Štern je najbolj učinkovit igralec olimpijskega turnirja, imajo dolgo klop in v Roku Možiču aduta, da kaj spremenijo, če bi se v največjem dvoboju te generacije znašli v zaostanku. O psihološki trdnosti varovancev Gheorgheja Cretuja tako ne gre izgubljati besed, letos so dobili vse tekme, ki so se odločale v petem nizu.

Preostali pari četrtfinala: Italija – Japonska (13.00), Francija – Nemčija (17.00), ZDA – Brazilija (21.00).