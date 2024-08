Niti Marseljeza ni ustavila pohoda neutrudnih slovenskih odbojkarjev

V nadaljevanju preberite:

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je prvo nalogo na olimpijskem turnirju končala z odliko in Francijo na tekmi zasukov v pravi poslastici premagala s 3:2. Napredovanje iz skupine in preboj v četrtfinale so si zagotovili še pred zadnjo tekmo skupinskega dela, ki je kljub temu imela velik tekmovalni naboj. Ne le zaradi rivalstva z zvezdniki domače reprezentance, rezultat je bil pomemben tudi za položaj na lestvici, ki bo vplival na to, s kom se bo Slovenija v ponedeljek pomerila v četrtfinalu.

»To moštvo je znova pokazalo, da iz sebe iztisne največ, ko je najtežje, zato so tako nevarni,« je psihološko pripravo svojih varovancev že po prvi tekmi hvalil selektor Gheorghe Cretu. Tudi tokrat so se njegove besede v odločilnih trenutkih petega niza izkazale za resnične. »Ponosen sem, res sem ponosen nanje. Pokazali smo pravi značaj, tudi ko so Francozi na igrišču začeli igrati fantastično odbojko, se nismo ustrašili,« je z izbranimi besedami o reprezentantih govoril romunski strateg.

Odbojkarski turnir se igra v dvorani 1 v južnem Parizu, ki je pravzaprav ogromna razstaviščna hala, za potrebe turnirja predelana v športni objekt. Zunanjost ni ravno privlačna, z belimi montažnimi stenami pregrajeni hodniki še manj, poskrbijo pa visoke montažne tribune za izjemno zvočno kuliso. Huronsko petje gledalcev, ki so z Marseljezo spodbujali francoske odbojkarje, Slovencev ni zmedlo, že z odločnim uvodom so pokazali, da Francozom, ki so kljub neprepričljivi igri v Parizu še vedno bili rahli favoriti, ne bodo ničesar podarili. Ključni del prvega niza je bila serija šestih zaporednih točk, ko je serviral Jan Kozamernik in Slovenija je s 25:20 osvojila niz in povedla z 1:0.