Za uspeh bi Slovenci naredili vse, kdaj tudi zamolčijo poškodbo

Eden od najvidnejših in zaslužnejših funkcionarjev v našem športu v zadnjem desetletju je zagotovo Metod Ropret, predsednik odbojkarske zveze in podpredsednik olimpijskega komiteja, ki je slovensko odbojko pomagal dvigniti v svetovni vrh. Češnja na torti vrhunskih uspehov je uvrstitev na olimpijske igre, na katerih so Tine Urnaut & Co. brezhibno opravili nalogo v skupinskem delu. Zdaj se začenja zares. Zgodnjemu terminu in s Poljsko prvi reprezentanci s svetovne lestvice na drugi strani mreže navkljub Ropret verjame, da mora vsaka vrsta jemati zelo resno Slovenijo.

V Parizu imate številne naloge, ena od njih je tudi vloga predsednika strokovnega sveta za vrhunski šport. Na OI odpeljati odpravo z 90 člani se uvršča v kategorijo vrhunskih dosežkov, kajne?

Iz leta v leto postavljamo nove izjemne mejnike, tako po panogah kot po številu udeležencev, seveda tudi z rezultati. Športni pedigre Slovenije le še izboljšujemo. Če smo po čem prepoznavni v svetu, smo gotovo po športnih dosežkih.

Olimpijske igre v enem od središč Evrope so tako še večja priložnost.

Po 12 letih so se igre vrnile v Evropo, verjetno jih vsaj tako dolgo znova ne bo na stari celini, zato je projekt Slovenske hiše pomemben, saj nas predstavlja svetu. V francoskih medijih so našo hišo izbrali med pet najboljših na teh igrah, očitno ni naredila vtisa le na nas, temveč tudi na goste iz tujine. Svojo pravo podobo je dobila, ko so jo napolnili navijači.

V Parizu so svoj veliki trenutek dočakali tudi naši odbojkarji. Kako kot predsednik zveze spremljate njihove dosežke?

V preteklosti so že bile priložnosti za preboj na OI, pa nam je vedno čisto malo zmanjkalo, tudi sistem kvalifikacij nam ni šel na roke. Fantje so v vsakem obdobju storili vse, kar so lahko, po vsakem neuspehu so si postavljali nove cilje. Ko se niso uvrstili v Tokio, so v naslednjih treh letih vse podredili olimpijskim kvalifikacijam. Ničesar ne prepuščajo naključju, na reprezentančnih akcijah nikoli ni odpovedi, včasih kdo tudi zamolči kakšno poškodbo, da je lahko zraven. V tem obdobju so postali velika, močna ekipa, ki ima v svetu veliko spoštovanje. Vsak nasprotnik mora Slovenijo jemati zelo resno.