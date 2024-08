Snoop Dogg navdušuje: Sem največji otrok v Parizu

Eden od osrednjih junakov zunaj igrišč na olimpijskih igrah v Parizu je ameriški raper Snoop Dogg, ki ga je televizijska mreža NBC najela za poročevalca iz Pariza.

Dvainpetdesetletni zvezdnik se pojavlja na različnih prizoriščih in vselej poskrbi za dobro voljo, tudi v ameriški reprezentanci, ki ji gre odlično, so navdušeni, ker vliva optimizem in zmanjšuje stres.

Bil je na boksu. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters

Odkar je bil med nosilci bakle na otvoritvi, uživa na polno in širi dobre vibracije. Čeprav je priznal, da se boji konjev, se je oblekel v džokeja in dal štirinožcu korenček in jabolko. Bil je že na skoraj vseh prizoriščih, nosil je sabljaško čelado, bil na gimnastiki s Simone Biles, tenisu z legendo Billie Jean King, plavanju z Michaelom Phelpsom, kajaku, odbojki na mivki, celo badmintonu; sinoči se je veselil zmage Noaha Lylesa na 100 metrov ...

Tudi na odbojki na mivki. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

»Snoop Dogg osvaja zlate kolajne kot komentator in 'cheerleader',« so ga pohvalil pri časniku USA Today.

V tej vlogi je bil že v Tokiu, ampak takrat je bila pandemija covida in se ni mogel prosto gibati naokrog in zganjati norčij. Olimpijska slava ga je presenetila, je sporočil na omrežju X, kjer ima več kot 20 milijonov sledilcev. »Tudi v najbolj norih sanjah si nisem mislil, da bom eden od junakov olimpijskih iger, ki sem jih gledal od mladih nog. Zdaj sem jaz največji otrok v Parizu.«

Nosil je olimpijsko baklo. FOTO: Stephane De Sakutin/Reuters

NBC, ki je leta 2014 plačala sedem milijard evrov za pravice do leta 2032, je tvegala, ko je za privabljanje mladih gledalcev rekrutirala 52-letnega raperja, čigar najbolj prodajani album Doggystyle je izšel pred več kot 30 leti. Toda drzna poteza se je obrestovala. Gledanost v ZDA je kljub časovni razliki izjemna. Na družbenih omrežjih pa je veliko šal na njegov račun, kot je tista, da zna z dimom iz ust ustvariti olimpijske kroge.