Športnici, ki nastopata na olimpijskih in paraolimpijskih igrah

Na olimpijskem turnirju v namiznem tenisu nastopata tudi igralki, ki bosta čez manj kot mesec dni v Parizu igrali še na paraolimpijskih igrah. Bruna Costa Alexandre je kot članica brazilske ekipe včeraj izgubila proti Južni Koreji. Avstralka Melissa Tapper je med posameznicami izpadla v prvem krogu, danes jo čaka še ekipna tekma.

Bruna Costa Alexandre je po šestih mesecih življenja ostala brez desne roke, ki so ji jo morali amputirati, potem ko se je zaradi napake pri cepljenju razvila tromboza. Pri sedmih letih je začela igrati namizni tenis. Kot je zdaj 29-letna Brazilka pojasnila za francosko tiskovno agencijo AFP, je imela na začetku veliko težav z ravnotežjem. Pri premagovanju teh težav ji je najbolj pomagal trening rolkanja, je ocenila.

Na paraolimpijskih igrah je nastopila že štirikrat in osvojila štiri medalje, med njimi posamično srebro v Tokiu. Že leta se je trudila, da bi se uvrstila na olimpijske igre. Zaradi velike konkurence v Braziliji je bilo to težko, vendar ji je uspelo in zdaj se ji uresničujejo velike sanje, je še povedala za AFP pred nastopom v Parizu.

Brazilska ekipa je sicer v prvem krogu olimpijskega turnirja z 1:3 izgubila proti Južni Koreji. Bruna Costa Alexandre je skupaj s Giulio Takahashi z 0:3 izgubila igro dvojic proti Shin Yu-bin in Jeon Jihee, nato pa je med posameznicami prav tako z 0:3 klonila pred Lee Eunhye. Več uspeha Bruna Costa Alexandre pričakuje na paraolimpijskih igrah, kjer napoveduje boj za zlato kolajno med posameznicami.

Avstralka Tapperjeva ima desno roko paralizirano zaradi poškodbe živcev. Kljub temu je od začetka kariere tekmovala proti športnikom brez invalidnosti, šele pri 22 letih se je odločila za nastop na paraolimpijskih igrah, ki so bile leta 2012 v Londonu. Pred tremi leti je na paraolimpijskih igrah v Tokiu osvojila srebrno medaljo v ekipni konkurenci. Na letošnjih olimpijskih igrah je nastopila med posameznicami, kjer je v prvem krogu izgubila z 0:4 proti Shin Yu-Bin iz Južne Koreje. Danes dopoldne jo čaka še dvoboj ekip Avstralije in Tajvana.