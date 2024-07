Za OI prodali rekordno število vstopnic

Prireditelji olimpijskih iger v Parizu so sporočili, da so dva tedna pred začetkom prodali 8,6 milijona vstopnic, kar je rekord vseh dosedanjih iger.

Kot je pojasnil vodja organizacijskega odbora olimpijskih in paraolimpijskih iger v Parizu Tony Estanguet, so že pred časom presegli 8,3 milijona vstopnic, kolikor so jih za igre prodali leta 1996 v Atlanti.

»Že pred časom smo presegli Atlanto. Zdaj smo pri 8,6 milijona vstopnic, prodali smo jih še milijon za paraolimpijske igre. Ponosni smo, da smo dosegli rekord, a lahko pridemo še višje,« je za AFP dejal Estanguet.

Pred igrami so prireditelji predvidevali, da bo skupna številka prodanih vstopnic za Pariz 2024 dosegla deset milijonov za olimpijske in 3,4 milijona za paraolimpijske igre, te se bodo začele 28. avgusta.

Estanguet je dodal, da imajo ljubitelji športa še vedno priložnost, da pridejo do vstopnic. »Dobra novica je, da smo za ta zadnji del pred igrami pripravili različne ponudbe, na voljo je še precej vstopnic za številne panoge, pa tudi za slavnostno odprtje in slovesnost ob koncu iger,« je pojasnil prvi mož organizacijskega odbora iger.