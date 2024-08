Tina Šutej kot 12. v finale OI

Atletinja Tina Šutej je v kvalifikacijah skoka s palico na olimpijskih igrah v Parizu preskočila 4,40 metra, na 4,55 metra pa je bila trikrat neuspešna. S tem je delila 12. izid in se uvrstila v finale, ki bo v sredo ob 19. uri.

»Ne morem reči, da je bila sreča tista, ki me je pripeljala v finale. Vse smo malo slabše skakale in se je tako zasukalo. Obenem sem bila blizu uspeha v drugem poskusu na 4,55 m. Veseli me, da sem sploh v Parizu. Še pred tremi tedni nisem vedela, če bom tekmovala na olimpijskih igrah. Poškodovana mišica roke, ki sem si jo natrgala pred dvema mesecema, se je zacelila v zadnjem trenutku. Pred dvema tednoma smo se odločili, da grem na olimpijske igre. Vesela sem, da sem skakala brez bolečin,« je pojasnila Šutejeva.

Veseli jo tudi, da bo imela še eno priložnost. »Moja zadnja dva skoka v kvalifikacijah sta bila dobra in upam, da zadržim take občutke. Po začetku bom prešla na bolj trde palice, ker me ta, s katero sem nastopila, ne more pripeljati do naslednjih višin. V karieri nisem bila veliko poškodovana, razen kroničnega vnetja tetive, ki zelo boli, a se ne slabša. Imela sem srečo. Letos pa ni moje leto, sem imela težave, začelo se je v zimski sezoni in nadaljevalo poleti. Na olimpijske igre sem prišla z željo, da tekmujem v finalu. V njem realno nimam možnosti za medalje. A sem bom potrudila po najboljših močeh. Vem, da lahko skočim 4,70 m, kar pa ne bo dovolj za medaljo,« je še povedala Tina Šutej.

Dolgo čakanje

Petintridesetletnica je tekmovala v skupini B. V prvem skoku je preskočila 4,20 in 4,40 m, pri tej drugi višini se je med padanjem s trebuhom dotaknila letvice, ki pa je ostala na stojalu. S tem je bila tedaj med vodilni tekmovalkami. Nadaljevalo se je na 4,55 m, ko je Šutej letvico podrla že z nogo. Prvič sta bili na tej višini v skupini slovenske tekmovalke uspešni le dve tekmovalki. Američanka Katie Moon, branilka olimpijskega zlata, ki je lani v Budimpešti ubranila tudi svetovni naslov, je skupaj z Italijanko Eliso Molinarolo prevzela vodstvo.

Šutej je bila v drugem poskusu veliko bližje uspehu kot prvič, a je spet s prednjim delom telesa podrsala po letvici, ki pa je tokrat padla s stojala. Ljubljančanka, ki zaradi trenerja Milana Kranjca že nekaj let živi in vadi v Celju, je tretjič nastopila slabše. Že ko se je dvigala v stojo, je podrla letvico in končala tekmovanje. Sledilo je dolgo čakanje na končni razplet, ki pa se je odvil v prid slovenske tekmovalke, ki si je zagotovila nastop v boju za medalje še na tretjih olimpijskih igrah. V finalu bo tekmovalo 20 atletinj.