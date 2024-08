Pred nepopustljivimi Slovenci se je tresla tudi velika Danska

Slovenska rokometna reprezentanca na olimpijskem turnirju kaže drugačen, poseben in predvsem nepopustljiv obraz. Tako je bilo tudi na polfinalnem srečanju z Dansko, kjer so se jim na začetku zatresle roke, a se niso predali in če bi bila sodnika manj pod vtisom zvezdniških nasprotnikov, bi imeli ob koncu tekme sedemmetrovko za izenačenje. Po porazu s 30:31 zdaj Slovenijo čaka nedeljski boj za bronasto kolajno s Španijo, tekma bo na sporedu že ob 9. uri zjutraj.

»Nismo popustili, na koncu se je tresla tudi zvezdniška Danska,« je kapetan Jure Dolenec ocenil slovensko predstavo na tekmi z Dansko, nato pa nadaljeval: »Težko je kaj povedati po takšnem porazu, na začetku so se nam preveč zatresle roke, bili smo pod vtisom polfinala, nato pa smo prišli zraven. Ni ekipe, ki bi si tako želela kolajno, kot si jo želimo mi in verjamem, da bomo proti Španiji pokazali vse, motivacija na tekmi, ki odloča o olimpijskem odličju, nikoli ni pod vprašajem.«

Selektor Uroš Zorman je bil po tekmi preznojen, kot bi se tudi on z igralci boril na parketu: »Stresno je bilo predvsem v zadnjih minutah, ko nismo več imeli minute odmora in bi nekaj napadov lahko odigrali tudi bolje.« Foto Bernadett Szabo/Reuters

Tekma z Dansko je zares bila nekaj posebnega, Slovenija je začela zelo slabo in šele po devetih minutah dosegla prvi gol. V igri jih je držal Klemen Ferlin, vse do zadnjih minut so bili blizu favorizirani Danski, nato pa so tekmeci tik pred polčasom ušli na 15:10. Tudi v drugem delu so ohranjali varno razliko, dokler se pred zadnjimi 10 minutami ni še enkrat razbranil Ferlin. Nato so Slovenci korak po korak prihajali bližje, na njihovi strani je bila tudi zelo glasna dvorana na nogometnem štadionu v Lillu in kljub slabše izpeljanim zadnjim minutam so imeli napad za izenačenje. Po kratki kombinaciji je žogo vzel Aleks Vlah, nato pa ... »Ne vem, res ne vem, kaj se je zgodilo, Blagotinšek mi je narodil blokado, prodrl sem proti črti in nekdo me je prijel za roko, mislil sem, da je v kazenskem prostoru ... Ne vem, ne želim komentirati, ker ne bo nič spremenilo,« je diplomatski ostal Vlah.

Češka sodnika bi se lahko odločila za sedemmetrovko, a ju ni prepričal niti ogled videoposnetka. »Težko je, ko se skozi celo tekmo boriš tudi proti sodnikom, malo po malo sta nam škodovala, kdor je gledal podrobno, je videl. Kaj naj rečem, ponosen sem na to, kar so fantje pokazali, dejstvo je, da ta ekipa raste in da si res želimo kolajne. Zdaj nas čaka zahtevna tekma s Španijo, verjamem, da lahko dobimo kolajno,« je z razočaranjem, a tudi ponosom tekmo ocenil selektor Uroš Zorman.

Foto Francois Lo Presti/AFP

Slovenski rokometaši bi se v katerem drugem obdobju po visokem zaostanku predali, tokrat o omahujočem duhu ni bilo niti sledu. Žal so bile črne minute na koncu prvega polčasa usodne, a olimpijskega turnirja še ni konec. Sloveniji ostaja še tekma za bron ... »Vse prejšnje tekme s Španijo bomo pozabili, dodatna motivacija za takšno srečanje ni potrebna. Zdaj smo dve tekmi igrali ob 21. uri zvečer, naslednjo pa že čez 34 ur znova zjutraj ... Ne vem, kdo si je to izmislil, očitno je pametnejši od nas,« je bil jezen tudi Dolenec.

Izgubljene priložnosti Slovnija prav dolgo ne bo mogla objokovati, zdaj jih čaka kratka regeneracija, nato pa dvoboj s Španijo, ki jim je v skupinskem delu prizadejala prvi poraz. Če bodo ponovili polfinalno predstavo, je proti tekmecem z Iberskega polotoka, ki so v zadnjih sekundah s 24:25 izgubili z Nemčijo, bron na dosegu roke.