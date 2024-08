Ponosni Slovenci v en glas: Glave gor, za bron gre

Noč je bila veliko prekratka za slovenske rokometaše, ki so se v novo jutro zbudili z občutkom krivice po porazu za gol z Dansko, a hkrati ponosni na svojo predstavo, ki jim vliva optimizem pred jutrišnjo tekmo za bronasto kolajno na olimpijskih igrah.

Po napetem in infarktnem dvoboju v Lillu so varovanci selektorja Uroša Zormana za STA strnili misli in izpostavili predvsem borbeni duh izbrane vrste. »Največji problem je bil, da nismo nikoli izenačili, vedno nam je nekaj malega zmanjkalo, kakšna odbita žoga, slabša obramba, kakšen zgrešen 'zicer'. Prepričan sem, da če bi jih prej ujeli, bi postali še bolj živčni. Navsezadnje so bili veliki favoriti,« je obračun opisal kapetan Jure Dolenec.

»Če bi jih ujeli, bi se tekma odvila v našo smer. Ni nam uspelo, zmanjkalo nam je časa. Smo se pa borili do konca. O tem smo govorili že od prve tekme. To je edino, kar smo obljubili, da se bomo borili kot levi in to tudi počnemo. Tako bo tudi v nedeljo,« je dodal 35-letni poveljnik izbrane vrste.

Slovenci bodo zdaj skušali izjemen turnir končati z zmago in osvojiti prvo slovensko kolajno v ekipnih športih na OI, a to bodo morali v nedeljo storiti zelo zgodaj, in sicer ob 9. uri.

Slovenska obramba je bila čvrsta. FOTO: Thomas Coex/AFP

»Po nerazumljivem in čudnem sporedu igramo dve tekmi zapovrstjo ob pol desetih zvečer, zdaj pa čez 34 ur za bron na najpomembnejši tekmi na olimpijadi. O tem očitno odločajo pametnejši od nas. Verjamem, da lahko Špancem vrnemo za poraz v prvem krogu in vzamemo kolajno. Glede na prikazano, si jo zagotovo zaslužimo,« proti nedelji pogleduje Dolenec.

»Moramo se čim bolje naspati, spočiti in sprazniti glave ter se pripraviti na tekmo za bronasto kolajno, kar je ne samo izjemen dosežek, temveč eden večjih dosežkov v zgodovini slovenskega športa. Zagotovo motivacije ne bo manjkalo, je pa v tem trenutku težko,« je še za konec misli strnil izkušeni desni zunanji slovenske izbrane vrste.

Selektor Zorman je bil kljub napeti končnici in slabšim vmesnim minutam po tekmi ponosen na svoje varovance. »Široka pravila so problem našega športa, a ne bi zdaj preveč izgubljal energije in časa okoli tega, saj za nazaj ne bomo vrnili nič. Lahko gledamo le naprej, pred nami je tekma za tretje mesto in nov finale. Moramo narediti vse, da vzamemo kolajno, ki si jo nedvomno zaslužimo. Fantom bi še enkrat čestital za to tekmo,« je v pogovoru s slovenskimi mediji dejal Zorman.

Ocenil je tudi dogajanje na tekmi, ki bi skorajda dobila nov dramaturški zasuk v zadnji sekundi, a sta češka sodnika po ogledu posnetka pokazala le na prekršek za devetmetrovko.

»V zadnjih petih minutah prvega polčasa smo malce zaspali in oni so se odlepili na to razliko. Potem jih je treba loviti in to ne gre v treh sekundah. Vrnili smo se. Ste pa sami videli, da sodniški kriterij na celi tekmi, ne le v zadnjih minutah, ni bil na naši strani,« je delo sodnikov ocenil selektor.

»Vse malenkosti so šle na njihovo stran. To je Danska, očitno so si to zaslužili v zadnjem obdobju. Nimamo kaj, glave gor, gremo naprej,« je še pristavil.

Možnost za bron na OI je motiv sam po sebi, poudarja 44-letni Ljubljančan na slovenski klopi: »Gre za kolajno, to ni tekma za kar nekaj. Ne vidim nobenega problema. Vem, da so utrujeni. Tako kot mi, so tudi Španci utrujeni. Dali bomo vse od sebe in verjamem v to, da bomo domov prinesli kolajno.«

Blaž Janc sodnikov ni želel komentirati. Raje se je pomudil pri karakterju ekipe, ki ni odnehala kljub visokemu zaostanku.

»Imeli smo svoje priložnosti, nismo jih najbolje izkoristili. V obrambi nismo bili tako čvrsti, kot smo se dogovorili, ampak z borbenostjo, požrtvovalnostjo smo se vrnili v tekmo. Preponosen sem na ekipo, da se taka velesila, kot je Danska, muči z nami do zadnje sekunde, pove vse,« je dejal član Barcelone.

Aleks Vlah je bil razočaran. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

»Izgubljali smo za šest golov in nismo razpadli, kar je najbolj pomembno. Kot prej, smo tudi to tekmo igrali do konca, se borili, dali vse, a to ni bilo dovolj,« je še napeto končnico obžaloval Janc.

Tudi eden od stebrov Zormanove zasedbe Matej Gaber je bil po tekmi zelo razočaran. »Moramo dati glave gor in pozabiti tekmo z Dansko, čez dva dni nas čaka nov finale. Verjamem, da bomo pravi,« je poudaril krožni napadalec.

»Prepozno smo se zbudili, v drugem polčasu smo prišli blizu, a ... V sodniške odločitve se ne bom spuščal, Čeha sta sodila, kar sta sodila, kakšno žogo bi lahko drugače piskala, a tega nista storila. V zadnjih 15 minutah smo si rekli, da gremo na polno. Iz minus šest smo prišli na gol zaostanka. Kapo dol fantom, pred leti bi naša igra razpadla po šestih golih primanjkljaja. Moramo se zbrati in v nedeljo premagati Špance,« je odločno končal Gaber.