Vlah pristreljal remi, Zorman določil potnike v Pariz

Po dveh tednih težkih priprav v Kranjski Gori so slovenski rokometaši odigrali prvo pripravljalno tekmo za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. V celjski dvorani Zlatorog so z Egiptom remizirali s 27:27. V soboto bodo gostovali še pri Madžarih v Györu, v Parizu pa tik pred začetkom OI imeli še test s Francijo. Iz tekme ne gre delati pametnih sklepov, stopnjevanje forme je šele v povojih.

Slovenija: Egipt 27:27 (13:12) Dvorana Zlatorog, gledalcev 1000, sodnika Lah in Sok (Slovenija). Slovenija: Ferlin, Lesjak, Kastelic; Blagotinšek, Henigman, B. Janc 1, M. Janc 1, Dolenec 3, Kljun 1, Jovičić 1, Kodrin 1, Gaber 3, Bombač 5, Mačkovšek 1, Strmljan 2, Novak 1, Vlah 7, Horžen.

Odkar so se ohladili zapravljivi Katarci, je Egipt z naskokom najboljša reprezentanca zunaj Evrope, tudi on bo nastopil v Parizu in bo najverjetnejši tekmec Slovenije na januarskem SP na Hrvaškem. Selektor Uroš Zorman bi si za začetek želel lažji izziv, vendar druge izbire ni bilo.

Aleks Vlah je bil najboljši strelec: FOTO: Slavko Kolar

Malo pred tekmo je objavil seznam potnikov na OI, med štirinajsterico bodo krilni igralci Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Borut Mačkovšek, Aleks Vlah, Dean Bombač, Miha Zarabec, Nejc Cehte in Jure Dolenec, krožni napadalca Blaž Blagotinšek in Matej Gaber ter vratarja Klemen Ferlin in Urban Lesjak. Rezerve zunaj olimpijske vasi bodo Nik Henigman, Kristjan Horžen in Urh Kastelic. Odpadli so Mitja Janc, Tadej Kljun in Tilen Strmljan, ki pa bodo po svoji volji ostali s fanti do konca priprav. Nikdar se ne ve, kje se skriva nesreča.

Slovencem se je poznala utrujenost od prvega dela priprav na Gorenjskem, kjer so bolj malo videli žogo in delali predvsem na telesni moči in vzdržljivosti. Egipt, s katerim so se nazadnje merili na SP 2021 – v Kairu je bilo 25:25 – je začel bolje in vodil s 6:4, ob polčasu pa je bilo vseeno 13:12 za Slovenijo.

V Zlatorogu se je kljub zasičenosti s športom v teh tednih in dopustom zbralo kakih 1000 gledalcev, ki so pozdravili vsako uspešno potezo naših fantov. Roko na srce, ni jih bilo prav veliko. Egiptovski selektor Juan Carlos Pastor, bivši trener Pick Szegeda, je imel več razpoloženih igralcev in faraoni so sredi drugega polčasa ušli na 20:17.

Vlah sedem golov

Zorman, ki sovraži poraze na še tako revijalnih tekmah, je fantom med minuto odmora povedal nekaj krepkih, ti pa so prek Aleksa Vlaha s sedmih metrov izenačili na 23:23. Koprčan, ki je izgubil finale lige prvakov z Aalborgom proti Barceloni Blaža Janca, je dve minuti pred koncem s sedmim golom tudi poskrbel za prvo domače vodstvo v drugem polčasu (27:26), vendar je Omar Yahia, član Veszprema, poskrbel za neodločen izid.

Domen Novak bo potoval v Pariz. FOTO: Slavko Kolar

Osem slovenskih igralcev od 20 je nastopilo na OI v Riu pred osmimi leti, a med njimi ni Boruta Mačkovška, ki je bil takrat poškodovan. Zato je toliko bolj vesel, da bo dočakal še eno priložnost. »Upam, da se v teh dveh tednih ne zgodi kaj slabega in da bom res doživel tudi to. Danes je bila dobra tekma. Glede na to, da smo doslej imeli samo dva treninga z žogo, smo dobili pozitivne informacije. Zdaj prihaja lepši del priprav in verjamem, da se bomo hitro uigrali v napadu,« je bil zadovoljen Mačkovšek.