Že za zajtrk ognjeni krst za rokometašice, Paris 2024 se začenja za Slovenijo

Prvih 14 od rekordnih 90 slovenskih športnikov in športnic bo olimpijski nastop v Parizu začelo že dan pred uradno otvoritvijo. Rokometašice bodo že jutri v času zajtrka, ob 9. uri zjutraj, v dvorani Paris Expo Porte de Versailles odigrale zgodovinsko prvo olimpijsko tekmo. Pomerile se bodo z Dansko in tako odprle rokometni turnir.

Na Danke imajo lepe spomine, novembra 2022 so jih presenetljivo premagale na prvi tekmi domačega evropskega prvenstva v Celju. Kljub temu pa so se Danke kasneje prebile v finale in izgubile z Norveško v Stožicah. Skandinavke so favoritinje, ampak trener Dragan Adžić verjame, da se bo nadaljeval uspešen niz uvodnih tekem.

Slovenke so novembra 2022 premagale Danke. FOTO: Leon Vidic

Tudi kapetanka Ana Gros, ki bo jutri nosilka slovenske zastave, računa na dobro predstavo proti trikratnim olimpijskim prvakinjam. V skupini A bosta še tekmi Nemčija – Južna Koreja (16.00) in Norveška – Švedska (21.00). V skupini B se bodo merile Nizozemska – Angola (11.00), Španija – Brazilija (14.00) in Madžarska – Francija (19.00).

{poc_embed}pariz2024_rokomet_zenske_skupina_a{/poc_embed

Slovenke so si olimpijski nastop zagotovile na aprilskih kvalifikacijah v Ulmu, kjer so na koncu premagale Črno goro. Pred OI so odigrale tri tekme in si niso priigrale najbolj spodbudne popotnice, dvakrat so izgubile z Madžarsko in nazadnje na Kodeljevem z Brazilijo. Toda šele zdaj gre zares ...