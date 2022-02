Čehi šele po kazenskih strelih strli trd švicarski oreh

Favorizirane hokejske reprezentance Finske, Rusije, Švedske in Češke so v današnjem drugem kolu olimpijskega turnirja v Pekingu upravičile svoje vloge, vendar pa so se morale za zmage zelo potruditi. To velja zlasti za Čehe, ki so šele po kazenskih strelih z 2:1 (1:1, 0:0, 0:0; 1:0) strli trd švicarski oreh.

Zmagoviti gol za Češko, za katero je v rednem delu tekme edini zadetek dosegel Jiri Smejkal (v 5. minuti), je iz kazenskega strela zabil David Krejči, dolgoletni član moštva Boston Bruins v NHL, ki zdaj brani barve Olomouca. Za Švico je v polno zadel Gaaetan Haas (9.). Čehi so tako vknjižili prvi točki na teh OI, potem ko so v uvodnem kolu presenetljivo izgubili z Danci (1:2).

Rusi so v tej skupini še drugič zmagali. Potem ko so ugnali Švicarje (1:0), so bili tokrat z 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) boljši od Dancev. Strelca sta bila Pavel Karnauhov (29.) in Kiril Semjonov šest sekund pred koncem dvoboja s strelom v prazna vrata.

Finci so se takole veselili zmage nad Latvijci. FOTO: David W Cerny/Reuters

Novi zmagi so vpisali tudi Finci in Švedi. Medtem ko so »Suomiji« s 3:1 (0:0, 1:0, 2:1; Kemilainen 38., Komarov 55., Anttila 59.; Abols 44.) premagali Latvijce, so hokejisti s tremi kronami na prsih s 4:1 (3:0, 0:0, 1:0; Nordström 12., Wallmark 19., Friberg 20., Klingberg 58.; Slafkovsky 59.) odpravili Slovake. Za slednje je edini gol dosegel komaj 17-letni Juraj Slafkovsky, ki je včeraj nase opozoril že z dvema zadetkoma proti Fincem (2:6).