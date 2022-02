Goggia bo izpustila superveleslalom, pod vprašajem tudi Shiffrinova

Italijanska smučarska zveza je potrdila, da Sofia Goggia ne bo nared za petkovo superveleslalomsko preizkušnjo na olimpijskih igrah. Zmagovalka šestih tekem svetovnega pokala v letošnji sezoni, ki si je na tekmi v domači Cortini d'Ampezzo konec januarja poškodovala koleno in mečnico, je že ob prihodu v olimpijski Peking napovedala, da njeni nastopi še niso zagotovljeni.

Naslednjo možnost za nastop bo 29-letna smučarka iz Bergama imela v torek, ko je na sporedu smuk, ki je tudi njena najmočnejša disciplina. Goggia je pred štirimi leti na smuku v Pjongčangu osvojila zlato, pred poškodbo pa je štiri smukaške preizkušnje dobila tudi v letošnji sezoni svetovnega pokala v alpskem smučanju.

Nastop Shiffrinove še pod vprašajem

Ali bo ameriška alpska smučarka Mikaela Shiffrin v petek nastopila na olimpijskem superveleslalomu, še ni odločeno. V četrtek bo 26-letnica še trenirala in se šele nato odločila, ali bo sodelovala na prvi ženski hitrostni preizkušnji zimskih olimpijskih iger v Pekingu, so za nemško tiskovno agencijo dpa povedali v ameriški ekipi.

V svetovnem pokalu je Shiffrinova doslej v tej sezoni petkrat zmagala v superveleslalomu ter dvakrat v smuku. A olimpijske igre ji za zdaj ne tečejo po načrtih. Tako v ponedeljek na veleslalomu kot v sredo na slalomu je veljala za favoritko, a obakrat odstopila že v prvi vožnji. V Peking je prišla, da bi osvojila kolajne v petih disciplinah, toda po dveh poraznih predstavah se je začela spraševati, ali bi sploh nadaljevala nastope.

»Poskusila se bom ponovno sestaviti, vendar ne vem, kako naj to naredim bolje,« je dejala v sredo. »Še nikoli nisem bila v takšnem položaju in ne vem, kako naj se s tem soočim,« je dodala. Smukaška proga se ji zdi precej neverjetna in smučanje bi ji bilo v veselje, a kot je dodala, imajo v ekipi nekaj res hitrih smučark, ki lahko zapolnijo praznino.

»V čem je smisel, če se bom s proge poslovila pri petih vratcih,« se je vprašala za revijo Sports Illustrated.