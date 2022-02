Hrobat, Kline in Naraločnik zaman čakali na štart spektakla

Prve preizkušnje v alpskem smučanju na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Pekingu niso mogli izpeljati. Organizatorjem moškega olimpijskega smuka je načrte prekrižal močan veter. Ker veter tudi po treh preložitvah ni pojenjal, so se odločili za prestavitev tekme na poznejši termin.

Mnogi ljubitelji alpskega smučanja v Sloveniji in drugod po Evropi so se zbudili sredi noči, da bi lahko spremljali enega od smučarskih vrhuncev olimpijskih iger. Kot se je kasneje izkazalo, je bilo to zaman, saj je bil veter na območju novega smučarskega središča Xiaohaituo Mountain v okrožju Yanqing nad Pekingom premočan.

Smuk preložili v interesu varnosti

Ob 7.00 po slovenskem oziroma 14.00 po lokalnem času je bil zadnji možni začetek smukaške preizkušnje. A se je nekaj po šesti uri tekmovalna žirija odločila za odpoved in preložitev smuka. Kot so zapisali, so to storili v interesu varnosti in ker niso mogli zagotoviti za vse tekmovalce enakovrednih pogojev. Celotna trasa proge je namreč povsem odprta, konfiguracija terena ne nudi nobene zaščite pred vetrom.

Olimpijska tekmovanja v alpskem smučanju na zimskih igrah na Kitajskem so se tako začela s prvo odpovedjo. Smučarji so po več kot treh urah čakanja, prvi termin je bil ob 11. uri po lokalnem, četrti uri zjutraj po srednjeevropskem času, izvedeli, da se bodo morali odpraviti v hotel, ne da bi se pomerili za prvi komplet olimpijskih kolajn na Kitajskem.

Delavci na progi za smuk. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Na štartnem seznamu je bilo 43 tekmovalcev, 12 manj, kolikor jih je na drugem treningu smuka preizkusilo progo. Veter je pred tem na smukaški progi povzročil že odpoved sobotnega tretjega in zadnjega treninga. Na štartu današnje olimpijske preizkušnje so bili trije Slovenci Miha Hrobat, Boštjan Kline in Nejc Naraločnik, ki bodo tako morali še počakati na svoj prvi štart.

V ponedeljek je v Yanqingu na sporedu ženski veleslalom, v torek moški superveleslalom. Tudi v nadaljevanju je spored zelo zgoščen. Omenja se možnost, da bi moški smuk izpeljali že v ponedeljek, med prvo in drugo vožnjo ženskega veleslaloma.

Favoriti Kilde, Odermatt, Feuz in drugi

Prvi favorit za zmago v smuku je Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki vodi v smukaškem seštevku svetovnega pokala. V ožji krog favoritov sodijo še vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala alpskih smučarjev, Švicar Marco Odermatt, njegov moštveni kolega Beat Feuz, nosilec štirih zmag v smukaškem seštevku, ter avstrijski dvojec Vincent Kriechmayr in Matthias Mayer, slednji je zmagal na olimpijskem smuku pred osmimi leti v Sočiju.

Norvežan Aksel Lund Svindal, olimpijski prvak iz Pyeongchanga, je končal tekmovalno pot in na Kitajskem ne bo branil olimpijskega naslova v kraljevski disciplini.