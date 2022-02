Ko »petka« dobi čisto nov pomen

Nastop na olimpijskih igrah so sanje vsakega športnika in so najboljša nagrada za večletni trud, požrtvovalnost in vztrajnost. So največji športni dogodek na svetu ter priložnost za neverjetne rezultate in nepozabne trenutke.

Olimpijski duh pa ne prevzame samo športne junake, preseli se med gledalce in navijače. In čeprav bodo letošnje igre v oddaljeni Kitajski, pa lahko svojo podporo športnikom pokažemo tudi na daljavo: z bučnim navijanjem, pozitivno energijo in da, letos tudi z deljenjem virtualnih petk!

V Mercatorju podpirajo mlade športnike V Mercatorju povezujejo najboljše in pri tem podpirajo naše športne talente. Za čas olimpijskih iger so pripravili številne zabavne priložnosti, s katerimi lahko vsak pokaže svojo podporo slovenskemu športu. V aplikaciji Moj M boste tako lahko sodelovali v zabavni igri in podajali petke. Več petk boste podali, več sredstev bo Mercator namenil v sklad Botrstva v športu. Zelo živahno bo tudi na Facebooku in Instagramu: zastavite vprašanje svojemu športnemu junaku in sodelujte v nagradnih igrah.

Podaj petko v dober namen

Petke si boste lahko v času zimskih olimpijskih iger v Pekingu delili virtualno praktično ob vsaki priložnosti – ko bo padel rekord, ko bodo slovenski športniki stopili na stopničke, ali ko bodo potrebovali malo glasnejše navijanje in spodbujanje. In zakaj so petke letos tako posebne?

Pri Mercatorju so v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije pripravili prav posebno navijaško kampanjo, ki bo imela tudi dobrodelno noto. V aplikaciji Moj M bo potekala prav zabavna igra, v kateri boste lahko podajali petke našim olimpijcem. In več petk boste podajali, bolj boste podprli naše športnike. Mercator bo namreč za vsako podano petko podaril sredstva v sklad Botrstva v športu.

Še nimate aplikacije Moj M? Prenesite si jo zdaj.

FOTO: Mercator

Imate vprašanje za olimpijce?

Mercator podpira naše junake na najrazličnejše načine – tudi tako, da jim bodo prenesli vašo energijo in bučno navijanje. V posebni nagradni akciji na Facebooku ali v zgodbah na Instagramu boste namreč lahko zastavili vprašanje svojemu najljubšemu športniku in mogoče bo odgovoril prav na vaša vprašanja! Najbolj izvirna vprašanja na Facebooku bodo tudi nagradili.

Odgovore športnikov boste lahko videli na Mercatorjevih družbenih omrežjih, najbolj zanimive pa bodo delili tudi na izbranih digitalnih zaslonih na olimpijski promenadi v središču Ljubljane.

Ne pozabite: od 4. do 20. 2., torej v času olimpijskih iger, redno spremljajte Mercatorjev Facebookov profil, kjer boste lahko sodelovali v čudovitih nagradnih igrah za privlačne nagrade.

Mercatorjev Instagram bo tudi poskrbel, da boste obveščeni o najpomembnejših tekmah in rezultatih teh iger.

Na obeh kanalih boste lahko neposredno zastavili svoja vprašanja našim najboljšim športnikom in spremljali njihove nefiltrirane odgovore.

Nekaj zanimivosti o letošnjih olimpijskih igrah Peking je prvo mesto, ki bo gostilo tako poletne kot zimske olimpijske igre. Poletne igre so v Pekingu organizirali leta 2008.

Štiri dvorane, ki so jih uporabili pri poletnih olimpijskih igrah, bodo gostile tudi zimska tekmovanja.

Na olimpijskih igrah bo tekmovalo približno 2900 športnikov.

Večina športnih tekmovanj na snegu bo na umetni snežni površini, saj v Pekingu ni snega, je pa zelo hladno.

Maskota iger je panda po imenu Bing Dwen Dwen.

Slovenske barve bo v Pekingu zastopalo 41 športnikov: 10 v alpskem smučanju, 9 v smučarskih skokih, 9 v smučarskih tekih, 6 v biatlonu, 5 v deskanju na snegu in 1 v nordijski kombinaciji. Vas je že prevzela navijaška mrzlica? Podajte petko in podprite naše športnike!

Naročnik oglasne vsebine je Mercator