Na Streif ne bo šel zgolj zato, da bi preživel

Člani slovenske moške ekipe za hitri disciplini alpskega smučanja z optimizmom pričakujejo tekme v Kitzbühlu konec tedna in februarja na olimpijskem prizorišču na Kitajskem. Dodatno mero samozavesti je z uvrstitvama v najboljšo deseterico na Lauberhornu prejel Martin Čater, ki bo v Kitzbühlu napadel na vso moč.

Čater v tej sezoni še ni bil na stopničkah, jim je pa bil minulo soboto zelo blizu. Na najdaljšem smuku v Wengnu ga je na šestem mestu zgolj 22 stotink sekunde ločilo od odra za zmagovalce. Dan prej je smuk na krajši progi končal na desetem mestu. »Forma se nedvomno vzpenja. Upam, da bo šel trend tako naprej, so pa še rezerve. Za zdaj kar dobro kaže in optimistično gledam na olimpijske igre,« je dejal.

Ura vedno pokaže svoje

Tekmovalec ostaja na realnih tleh. »Vsaj poskušam, da se ne obremenjujem z mesti. Treba je smučati in ura v cilju pokaže svoje. Sem bolj samozavesten, ker sem bil 22 stotink oddaljen od stopničk, sem pa jih še nekaj pustil na progi. Bilo je še nekaj rezerve. Na vseh treh tekmah v Wengnu se bil sicer kar zbran. Na naslednjih se bom poskušal držati istega načrta, naštudirati progo na treningih, da bo nato izvedba taka, kot je treba od štarta do cilja,« razmišlja Čater.

Po uspešnem nastopu v Wengnu optimistično gleda v prihodnost. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Pred Streifom v Kitzbühlu, ki ima v svetu hitrih disciplin status smukaškega Wimbledona, čuti nekaj živčnosti. Medtem ko mu Wengen zelo ustreza, pa prizorišče na avstrijskem Tirolskem ne sodi med njegove najljubše, saj višje od 23. mesta še ni prišel. »Kitzbühel je vedno izziv in bo tudi letos ena od najzahtevnejših tekem. Glede na rezultate v sezoni sem bolj optimističen kot lani, čeprav trenutno čutim rahle bolečine v kolenu. Mislim, da je to posledica vsega napora,« je ocenil Celjan.

Ledena proga mu ne ustreza

Želi si seveda, da na Streifu ne bi šlo zgolj za preživetje kot lani. »Sem bolj samozavesten, bolje pripravljen prihajam na to tekmo. Ne z nekimi rezultatskimi pričakovanji, ampak bolj v smislu, da se res vržem dol na progo, da se bom trudil le za preživetje,« je dejal.

Pred Streifom v Kitzbühlu, ki ima v svetu hitrih disciplin status smukaškega Wimbledona, razumljivo čuti nekaj živčnosti. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters

Kitzbühel bo zadnja postaja specialistov za smuk in superveleslalom pred odhodom na zimske OI na Kitajskem, kjer tekmovalce čaka povsem nova proga, ki je zaradi pandemije covida-19 niso še preizkusili v svetovnem pokalu.

»Prav ledeno smučišče mi ne ustreza, to se vidi, v Bormiu in na podobnih tekmah še nisem nanizal dobrih rezultatov. Kar bo, bo, čim prej se bo treba navaditi in na treningih naštudirati vse potrebno za tekmo,« je o olimpijskih pričakovanjih poudaril Čater, ki je bil na svojih prvih OI pred štirimi leti v Južni Koreji 19. v smuku. Na Kitajskem bo sicer šlo za novo progo z umetnim snegom. Po njegovem mnenju nihče ne bo v prednosti in bo za vse enako, saj še nihče ni presmučal olimpijske proge.