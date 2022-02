Najmanj ena kolajna in največ pet, Oblak svari pred Američani

V nadaljevanju preberite:

Na OI 2022 lahko po mnenju naših anketirancev pričakujemo nove slovenske podvige, številni se najbolj veselijo tekem smučarskih skokov, kjer bodo naši orli in orlice spet kandidati za najvišja mesta. Kdo pravi, da se je v olimpijski družini vse spremenilo z 11. septembrom 2001 in kdo napoveduje Slovencem kar pet kolajn? Na naša vprašanja so odgovarjali nekdanja alpska smučarka Alenka Dovžan, režiser in scenarist Slobodan Maksimović, pisatelj Dušan Merc, novinarka Sanja Modrić, pevca Omar Naber in Zoran Predin, legendarni nogometaš, Brane Oblak, igralec Aljoša Ternovšek, nekdanji poslovnež Branko Tomažič in športni psiholog Matej Tušak.