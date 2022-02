Opravičilo Sare Takanaši, Katharina Althaus še kar ne more verjeti

Japonska smučarska skakalka Sara Takanaši, ki je bila na tekmi mešanih ekip v Pekingu diskvalificirana, se je javno opravičila zaradi kršitve pravil glede opreme, ki je Japonsko morda stala uvrstitve na stopničke. Takanašijeva je bila ena izmed petih diskvalificiranih tekmovalk zaradi preohlapnega oblačila. Njen dres je bil v predelu stegen namreč dva centimetra širši, kot dovoljujejo pravila, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Japonka, ki je v neveljavnem skoku prve serije pristala pri odličnih 103 metrih, je na instagramu objavila opravičilo svojim sotekmovalcem in navijačem.

»Nesporno dejstvo je, da je moja diskvalifikacija spremenila naša življenja. Zelo mi je žal, da sem naredila tako veliko napako,« je zapisala in dodala, da obžaluje, da je bila zato japonski reprezentanci odvzeta možnost za osvojitev kolajne. Japonska mešana ekipa je prvo tovrstno preizkušnjo na olimpijskih igrah končala na četrtem mestu, za reprezentancami Slovenije, Ruskega olimpijskega komiteja in Kanade.

Nosile nepreizkušene drese

Ostale štiri diskvalificirane tekmovalke so se na odločitev odzvale bolj bojevito. Nemka Katharina Althaus, ki je dan pred tem na posamični tekmi osvojila srebro, je Mednarodno smučarsko zvezo (Fis) obtožila, da je »uničila ženske smučarske skoke«. Po tekmi je povedala, da je bila v 11 letih kariere večkrat podvržena pregledu opreme, diskvalificirana pa ni bila niti enkrat. »Vem, da se je moj dres skladal s pravili,« je dejala.

S tehnično odločitvijo so sicer bolj zadovoljne ekipe, ki niso utrpele diskvalifikacij. Abigail Strate, ena izmed štirih članov tretjeuvrščene kanadske ekipe, je sodniško odločitev pozdravila.

»Oprema je v športu zelo pomembna in do diskvalifikacij pač prihaja. V smučarskih skokih se to zgodi zelo pogosto in dejstvo, da se je to zgodilo na olimpijskih igrah, samo kaže, da so pravila jemali precej strogo in resno, saj gre za absolutno najvišjo raven športa,« je dejala Kandačanka.

Po navedbah Fisa je sicer vseh pet diskvalificiranih tekmovalk – poleg Takanašijeve in Althausove še Avstrijka Daniela Iraschko-Stolz ter Norvežanki Anna Odine Stroem in Silje Opseth – nosilo drese, ki so bili izdelani izključno za olimpijske igre in niso bili predhodno preizkušeni.