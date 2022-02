Orlice preskočile okužbo

Slovenski odpravi na olimpijskih igrah v Pekingu so se danes pridružile smučarke skakalke. Vse razen trenerja Anžeta Lavtižarja so uspešno prestale uvodno testiranje na novi koronavirus in so v olimpijski vasi z mislimi že na tekmah, ki jih čakajo v prvih dneh olimpijskih iger. Trener Lavtižar, ki je pred odhodom na Kitajsko prebolel covid-19, je tako kot Eva Urevc, ki je bila pozitivna na testu v torek, v samoizolaciji v hotelski sobi. Procedura pri obeh je enaka; ekipi se bosta lahko pridružila, ko bosta dva zaporedna testa pokazala negativen rezultat. V izolacijskem hotelu sta tako le deskar Žan Košir in serviser Darko Centrih, ki se dobro počutita in nimata bolezenskih znakov.

Skakalke Niko Križnar, Emo Klinec, Uršo Bogataj in Špelo Rogelj uvodna preizkušnja na OI čaka že v soboto, drugi dan iger. Na srednji skakalnici bodo nastopile ob 11.45 po slovenskem času. V ponedeljek, 7. februarja, ob 12.45 sledi še tekma mešanih ekip, na kateri Slovenija ob izostanku nekaterih najboljših skakalk sezone računa na najvišja mesta.

V četrtek so na sporedu prvi treningi, celotna slovenska odprava pa bo dobila tudi navodila za slovesno odprtje, ki se bo začelo v petek ob 13. uri. Rok Marguč, ki bo nosil slovensko zastavo namesto Žana Koširja, je že v Pekingu, Ilka Štuhec, ki je bila prav tako izbrana za nosilko zastave, pa je danes na poti na Kitajsko.