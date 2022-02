Podelitev kolajn se je udeležilo skupno 97.000 gledalcev

To je krepko manj od načrtovanih 150.000. Namestnik izvršnega predsednika lokalnega organizacijskega odbora Zhang Jiandong je na sestanku mednarodnega olimpijskega komiteja sporočil, da je skupno število gledalcev, ki so v živo spremljali podelitve olimpijskih kolajn, za več kot tretjino nižje od načrtovanega, poroča Bloomberg.

Pred začetkom iger so organizatorji namreč pričakovali, da se bo podelitvenih slovesnosti udeležilo skupaj približno 150.000 gledalcev, a so strogi ukrepi za zamejevanje širjenja novega koronavirusa to število zbili na približno 97.000. Igre se sicer zaključijo v nedeljo, ko bodo na sporedu tudi nekatere zadnje podelitve olimpijskih odličij.

Organizatorji so zaradi nevarnosti širjenja koronavirusne različice omikron spremenili načrtovani način prodaje vstopnic. Prizorišče Yanqing, kjer so potekale tekme v alpskem smučanju, je bilo tako za obiskovalce popolnoma zaprto, udeležba je bila prav tako onemogočena mednarodnim obiskovalcem, z izjemo diplomatskih predstavnikov, predstavnikov oglaševalcev in tujcev, ki živijo na Kitajskem, še poroča Bloomberg.