Presenečen, ker so presenečeni

Diskvalifikacije v ženskem delu ponedeljkove mešane ekipne tekme na olimpijskih igrah v Pekingu so sodeč po zapisih v tujih medijih vrgle slabo luč na smučarske skoke. S tem se ne strinja glavni trener slovenske moške reprezentance Robert Hrgota. Pravzaprav je celo presenečen nad debatami, ki so vzniknile v zadnjih dneh.

Diskurz na skakalnicah v centru Zhangjiakou se je od diskvalifikacij na mešani ekipni tekmi, ko so iz boja za kolajne – ampak ne za zlato, to bi Slovenija osvojila ne glede na vse – izpadle tako rekoč vse ugledne reprezentance (Avstrija, Nemčija, Norveška in Japonska), vendarle nekoliko premaknil v smeri preostalega tekmovalnega sporeda v moški konkurenci.

V ozadju pa še naprej kot črna pika prvega dela skakalnih bojev v Pekingu ostajajo številne teorije ob diskvalifikacijah, ki so tekmo mešanih ekip spremenile v farso. Vsak ima svojo razlago, po mnenju glavnega trenerja slovenske moške reprezentance pa je Poljakinja Aga Baczkowska s svojimi kolegi kontrolorji opravila vse predpisano delo.

To je v pogovoru za norveško javno televizijo NRK dejala tudi Baczkowska sama. Poudarila je, da mora vsaka ekipa sprejeti odgovornost za morebitna odstopanja in poskrbeti, da oprema sledi jasnim pravilom.

Težava je bila predvsem v tem, da so tekmovalke na posamični tekmi večinoma skakale v istih kombinezonih, po besedah norveške skakalke Anne Odine Stroem je bil drugačen predvsem način merjenja, ki je še toliko bolj izpostavil odstopanja.

Po pravilih Mednarodne smučarske zveze se morajo dresi prilegati obliki tekmovalca, Robert Kranjec, ki šiva slovenske drese, pa je za Sportklub dejal, da bi kontrolorka tekmovalkam zagotovo pogledala skozi prste, če bi bil v igri centimeter ali dva.

»Tekmovalke bi verjetno opozorila in bi zadeve v opozorjenih reprezentancah pred drugo serijo prilagodili, tako pa je šlo za precejšnje odstopanje,« je za N1 oz. Sportklub dejal nekdanji odlični letalec.

Robert Kranjec je prepričan, da bi kontrolorka zamižala na obe oči, če bi šlo za centimeter ali dva. FOTO: Promocijsko Gradivo

Težave je imela z odstopanjem na ponedeljkovi mešani ekipni tekmi tudi Urša Bogataj, ki je imela v skakalnem žargonu prekratek dres oz. »premalo nogo«. Tu so bila odstopanja res minimalna in dvakratna olimpijska prvakinja je lahko vse skupaj popravila pred drugo serijo. Pri ostalih so bila odstopanja precej večja od nekaj centimetrov, sta po tekmi povedala tako Hrgota kot njegov kolega na ženski »selektorski klopi« Zoran Zupančič. V igri je bilo po Zupančičevih informacijah tudi do 10 centimetrov.

Hrgota je misli o tem strnil tudi po koncu četrtkovega drugega uradnega treninga na veliki skakalnici za moške. Še vedno pa je nad vsem skupaj presenečen.

»Rekel bom, da sem presenečen, ker so oni presenečeni, da so bili diskvalificirani. Roko na srce so bili določeni dresi zelo veliki, preveliki. Preseneča me, ker se govori, da se na olimpijskih igrah ne smejo dogajati diskvalifikacije. Tega ne razumem, na vsaki tekmi je treba biti pošten. Če si pripravljen tako goljufati na olimpijskih igrah, potem moraš biti tudi pripravljen na diskvalifikacije,« je dejal v pogovoru za STA.

»Delo je bilo na olimpijskih igrah opravljeno korektno, se pa strinjam, da bi se to lahko uredilo prej. Bom rekel, da definitivno stojim za tem, da so bile diskvalifikacije upravičene, in to podpiram,« je še dodal.

Slovenija bi sicer mešano tekmo zanesljivo dobila tudi z vsemi upoštevanimi skoki, zato zlata kolajna po tej plati ni niti malo vprašljiva oziroma nad zmago slovenske četverice ne visi senca dvoma zaradi diskvalifikacij. Sta se pa po zaslugi teh na odru za zmagovalce znašli ekipi ruskih in kanadskih športnikov in športnic.

Veliko je bilo tujih zapisov, da vse to meče slabo luč tako na ženske kot smučarske skoke nasploh, s čimer se Hrgota ne strinja.

»Predvsem takšna oprema meče slabo luč na skoke. Če si diskvalificiran zaradi prevelike opreme, je krivda tekmovalčeva ali odgovornega za opremo. Verjamem, da če bi se to zgodilo Slovencem ali kakšni manjši naciji, ne bi bilo toliko pompa oziroma bi bili celo okarani. Ko pa se to zgodi večji naciji, je zaradi tega večji pomp. Vsi bi morali biti enakovredni, vsi enaki. Tukaj nimam kaj razglabljati, kdo ima prav, kdo nima. Če oprema ni korektna, je diskvalifikacija pravilna,« je razložil glavni trener moške reprezentance.

Odgovoril je še na vprašanje, ali bi dal v Zhangjiakouju roko v ogenj, da se slovenski moški reprezentanci diskvalifikacije na tak način ne morejo zgoditi. V preteklosti so imeli tudi slovenski orli s tem že nekaj težav, v zadnjem obdobju pa toliko manj. So pa določene reprezentance s protesti v tej sezoni že povzročile umik Slatnarjevega okovja, ki so ga uporabljali nekateri slovenski reprezentanti.

»Naša oprema je korektna. Na vsaki tekmi so nas doslej preverili, testirali. Glede na to, da dobimo tudi veliko protestov na določene kose naše opreme, moramo biti pri tem še toliko bolj pozorni. Zelo smo na varni strani, mogoče pri kom še preveč. Nihče si ne bo imel kaj očitati, da je goljufal. Vemo, da če skočiš, si lahko tudi s tako opremo v vrhu oziroma zmagaš,« je za konec pogovora o diskvalifikacijah dejal Hrgota.

Po obeh serijah za trening v sredo in četrtek pa je za konec pritrdil, da ima kot trener skrbi predvsem zaradi kakovosti, in sicer tiste sladke. Povsem brez skrbi pa je glede ustreznosti dresov.