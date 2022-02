Anamarija Lampič in Eva Urevc želita najprej v finale, nato pa ...

Polfinalni nastop v sredinem ekipnem šprintu v klasični tehniki se bo za smučarske tekačice na olimpijskih igrah v Pekingu z Anamarijo Lampič in Evo Urevc začel ob 8.15 po slovenskem času namesto ob desetih dopoldne. Njun prvi cilj bo preboj v finale.

»Prvi cilj bo preboj med deseterico, potem pa bomo videli. Kar nam je uspelo narediti, smo naredili. Upam na najboljše. Je pa vzdušje v ekipi pozitivno, verjamem, da bosta obe dali največ, kar zmoreta,« je za STA večer pred tekmo povedal glavni slovenski trener v smučarskih tekih Nejc Brodar.

Že pred petimi dnevi je poudaril, da je pred slovensko tekaško ekipo na OI še ena pomembna tekma, zaradi katere so se odpovedali tudi štafeti. Izpostavil je, da je imela Urevčeva velike težave zaradi koronavirusa, vendar bodo naredili vse, kar je možno, da jo pripravijo za nastop.

Veseli, da bosta sploh štartali

Urevčeva je namreč po 46. mestu v posamičnem šprintu prejšnji teden, ko je tudi Lampičeva na 12. mestu ostala brez finala in boja za odličje, dejala, da potrebuje čas za odločitev o nastopu na ekipnem šprintu. Koronavirusna bolezen ji je v sredini januarja odvzela trening in pobrala veliko moči, nato pa sta zaključne priprave po prihodu v Peking zmotila še pozitivni test in karantena. »Šele po kvalifikacijah se bomo pogovarjali, kako naprej. Glede na to, kaj se je dogajalo z Evo, sem lahko vesela, da bova sploh štartali,« je po današnjem treningu ocenila Lampičeva.

Eva Urevc in Anamarija Lampič se bosta borili tudi z neprijetnim mrazom. FOTO: Christof Stache/AFP

Kitajski prireditelji so morali zaradi prenizkih temperatur preložiti tudi začetek sredine ekipne tekme v smučarskem teku. »So nam šli kar na roke, da bomo začeli dve uri prej. Ponoči je -28 stopinj Celzija, ko se spusti sonce in še zapiha veter, je noro hladno. Pomembno bo, da se ne zmrzne v treh minutah in več, ko bomo čakale med predajami. Prav bo prišla kakšna odeja in kakšen kos spodnjega perila več,« je razmere orisala Lampičeva.

Tekma bo povsem drugačna kot na SP

Pred letom dni v Oberstdorfu sta skupaj osvojili bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu. Lampičeva je dejala, da med obema tekmama ne bo sorodnih točk, četudi Urevčeva ne bi imela težav. Tekmovalka iz Valburge je pojasnila, da je med obema tekmama 30 stopinj Celzija in več razlike. Obe progi sta sicer pokriti z umetnim snegom, a je bil pred letom dni bolj južen, na OI pa je trd, zbit in zelo počasen. »Nikamor ne greš, pa če se še tako porivaš,« je potrdila. Na SP je bil nastop v prosti tehniki, na OI bo v klasični, ki pa je sicer za to dolgo in težko progo bolj primerna kot druga.

Sodeč po posamičnem šprintu prejšnji teden in dosežkih v sezoni je vloga favoritinj pripisana Švedinjama. Na progi v Zhangjiakouju je sprinterski olimpijski naslov nekoliko presenetljivo osvojila Jonna Sundling pred Majo Dahlqvist, do OI neporaženo na vseh najkrajših razdaljah zime, na katerih je nastopila.

Na naslednjih dveh mestih sta sledili bronasta Jessica Diggins in Rosie Brennan iz ZDA, Američani pa so sicer znani, da na OI dajo še več, kot je mogoče sicer pričakovati. Peta je bila Nadine Fähndrich in nakazala, da bi bile lahko za favoritinje neugodne tudi Švicarki.

Ob 9.15 bo v Zhangjiakouju še start ekipnega šprinta tekačev z Miho Šimencem in Vilijem Črvom, finale tekačic bo ob 10.15, tekačev pa ob 10.45.