Raje panda kot strupena kača

Počasi se je začel dvigovati zastor nad osrednjim športnim dogodkom sezone v zimskih panogah. Olimpijske igre v Pekingu bodo odprli v petek, ob koncu tedna bo završalo predvsem na skakalnici. Slovenija ima adute tudi drugod, a nekateri med njimi so zdaj okuženi, med njimi je še naprej pozitivna na testiranjih koronavirusa smučarska tekačica Eva Urevc. Kitajci pa so ponosni na doslej storjeno in svetu ponujajo prijazen pogled maskote: medveda pande in lampiojončka ...