Smukači mešanih občutkov, Skala od lahke do zahtevne

Alpski smučarji so na prizorišču zimskih olimpijskih iger v Yanqingu opravili prvi preizkus nove smukaške proge. Najboljši čas uvodnega treninga smuka pred nedeljskim bojem za olimpijske kolajne v kraljevski disciplini je postavil Švicar Stefan Rogentin. Trije Slovenci so bili na progi z imenom Rock (Skala) v ozadju.

Šlo je za premiero. Smučarji smukaške proge v okrožju Yanqing, ki bo gostila tudi superveleslalom, še nikoli poprej niso preizkusili.

Tekmovanj za svetovni pokal v alpskem smučanju na njej še niso izpeljali. Zaradi pandemije novega koronavirusa je odpadla lanska olimpijska generalka.

Posebne snežne razmere, tekmovanje poteka na umetnem snegu, so za alpske smučarje predstavljale precejšen izziv. Veliko izidov današnjega treninga je bilo uradno neveljavnih, saj tekmovalci, tudi štirje najhitrejši danes, proge niso odpeljali pravilno.

Rogentin je sicer progo prevozil s časom 1:44,00 minute, ne tako znano ime v svetu alpskega smučanja Španec Adur Etxezarreta, ki je v svetovnem pokalu najvišje segel s 47. mestom, je na drugem mestu zaostal osem stotink, tretji čas je postavil Christof Innerhofer iz Italije, njegov zaostanek je znašal 26 stotink.

Če se ne upošteva tistih, ki proge niso prevozili pravilno, je najboljši čas dneva postavil Kanadčan James Crawford, na petem mestu (1:44,34), z zaostankom 34 stotink za Rogentinom.

Boštjan Kline najhitrejši od Slovencev

Boštjan Kline je bil z 28. časom (+1,94) najboljši Slovenec. Nejc Naraločnik je bil 44. (+3,44) in Miha Hrobat 49. (+4,28). Oba sta sicer nepravilno prevozila vrata. Najboljši slovenski smukač Martin Čater je zaradi okužbe z novim koronavirusom ostal doma v Sloveniji.

Alpski smučarji bodo pred olimpijskim smukom opravili še dva treninga.

Južni Tirolec Christof Innerhofer je razkril tudi nekaj pasti, ki jih ima Skala in zahteva akrobatske vložke. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Trening je potekal ob sicer sončnem vremenu, a z zelo nizkimi temperaturami. Termometer na startu proge na nadmorski višini 2179 metrov je pokazal minus 20 stopinj Celzija pod ničlo. V cilju na višini 1285 nad morjem pa mrzlih -12 stopinj. Celotna proga je sicer dolga 3152 metrov.

»Lažja je, kot sem mislil. Super je 'prijazna', prisojna, česa takšnega ravno nimamo pogosto v svetovnem pokalu. Precej zanimiva je, zdelo se mi je zabavno. Dobro je narejeno, dobro premišljeno, ampak ni zelo težko,« je v mešani coni v izjavi za francosko tiskovno agencijo AFP povedal 41-letni francoski veteran Johan Clarey.

Proga in celotno območje sta bila ustvarjena posebej za olimpijske igre v Pekingu. »Novo je za vse, športnike, trenerje, zato je za nas velik izziv najti popolne nastavitve,« je dejal Marco Odermatt, ki je na olimpijskih igrah prvi favorit kot vodilni smučar v seštevku svetovnega pokala alpskih smučarjev.

Odermatt ni bil tako navdušen kot izkušeni Francoz. Posebno past predstavljajo vrata, ki jih smučarji opazijo v zadnjem hipu, zaradi česar je bilo prvi dan preizkusa proge veliko neveljavnih časov. »Veliko je tako imenovanih slepih vrat, zdaj moram najti pravo linijo,« je dodal Odermatt.

»Na startu sem bil malo nervozen,« je priznal Avstrijec Matthias Mayer, dvakratni olimpijski prvak, ki je naslov smukaškega olimpijskega prvaka osvojil v Sočiju leta 2014, štiri leta pozneje v Pjongčangu pa je vzel še superveleslalomsko zlato.

»Zgrešil sem dve vrati, dela imam še za jutri,« je priznal, da je bil na progi povsem izgubljen.

Svetovni prvak je zadovoljen

Številni smučarji so sneg primerjali s tistim, ki so ga že imeli priložnost preizkusiti na severnoameriških tekmah. »Snežne razmere so med najboljšimi, kar sem jih kdaj videl,« je dejal avstrijski svetovni prvak Vincent Kriechmayr, kot da bi odgovoril na kritike zaradi uporabe umetnega snega, s katerim so organizatorji prekrili vsa tekmovališča.

»Moj prvi vtis je zelo dober, precej gladka, a proga se mi ni zdela tako lahka, skoraj vsak odsek ima težave.«

»Vsega je, veliko naklonov, razgibanega terena, nekaj strmine, drsnih delov, delov, kjer moraš zarezati,« je podrobno opisal Francoz Maxence Muzaton. »Na vrhu je prehod, kjer je nekaj tekmovalcev zgrešilo vrata, kar menim, da pogojuje veliko stvari. Po mojem mnenju je to eden ključnih prehodov na progi.«

»To je nova proga, vedno si je težko ustvariti sliko o tem, kako bo, a danes je bil po pričakovanjih izziv,« je dejal Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, vodilni v smukaškem seštevku, ki je v Peking pripotoval s popotnico treh zmag v svetovnem pokalu. »Veliko je menjav hitrosti, skokov, razgibanega terena, marsikaj se dogaja. Najprej je bilo zabavno, potem pa bomo videli, kako se bo razvijalo.«