Sodelujte v nagradni igri za izjemno zimsko opremo

Slovenski športniki so nam že prvi olimpijski dan postregli s šampionskimi rezultati in tako dali nov zagon domači navijaški evforiji. Glasno navijanje, spodbujanje, stiskanje pesti in končno vzklikanje od veselja ob vsakem novem dosežku. In tukaj so še solze sreče, pa tudi žalosti, ko se ne izide po pričakovanjih. Slovenci namreč navijanje vedno jemljemo zelo resno in strastno.

Napeto spremljajte naše športnike ter se potegujte za zimske nagrade. Ob tem pa bodite pripravljeni na pristno vzdušje, saj čisto nič nenavadno ne bo, če se boste na trenutke počutili tako, kot da navijate v živo s športnih tribun!

Potegujte se za bogate zimske nagrade

Mercator je ob tej priložnosti vsem navijačem in ljubiteljem zimskih radosti pripravil zelo atraktivno nagradno igro z bogatimi zimskimi nagradami.

Ko boste naslednjič zavili k najboljšemu sosedu, preverite raznoliko ponudbo izdelkov Mojih znamk, ki vam omogočajo sodelovanje v nagradni igri. Tako kot nas povezujejo dosežki naših športnikov, so v Mojih znamkah povezani najboljši slovenski in regijski proizvajalci in podjetja. Z okusi njihovih izdelkov so rastli naši starši, z njimi se spominjamo svojega otroštva in v njih brezskrbno uživajo tudi naši otroci.

Bogat nagradni sklad za prave zimske navdušence:

1. nagrada: 5-krat bunde olimpijske kolekcije Peak Slovenija 2022

2. nagrada: 20-krat moške alpske smuči McKinley, Flyte7, in 20-krat ženske alpske smuči McKinley S7

3. nagrada: 10-krat nahrbtniki olimpijske kolekcije Peak Slovenija 2022

4. nagrada: 10-krat lesene sani Springos

5. nagrada: 50-krat kape olimpijske kolekcije Peak Slovenija; 25-krat bele s cofom, 25-krat temno modre

6. nagrada: 50-krat rokavice olimpijske kolekcije Peak Slovenija 2022

Kako lahko sodelujem?

Čisto preprosto: Za vsak nakup izdelka z oznako Moje znamke prejmete na koncu računa kupon s kodo. Pošljite SMS na številko 4080 s ključno besedo PEKING, sledi naj presledek, nato številka kode s kupona in tako sodelujete v nagradni igri.

Nagradna igra poteka od 20. 1. do 23. 2. 2022 v vseh živilskih in franšiznih trgovinah Mercator. Ne velja v Spletni trgovini Mercator.

Cena poslanega SMS je po ceniku operaterja.

Ne veste, kdaj nastopajo naši navijači? Preverite urnik slovenskih nastopov, obiščite Mercator in sodelujte v bogati nagradni igri. 8. februar 2022 Alpsko smučanje, superveleslalom, moški (Kline, Hrobat, Naraločnik): 4.00 Deskanje, paralelni veleslalom, ženske (Kotnik): 3.40 Deskanje, paralelni veleslalom, moški (Košir, Marguč, Mastnak): 4.07 Smučarski tek, sprint, prosti slog, ženske (Lampič, Urevc, A. Klemenčič, Mandeljc): 9.00 kvalifikacije 11.30 četrtfinale 12.25 polfinale 12.47 finale Sprint, prosti slog, moški (Črv, Šimenc, Lampič): 9.50 kvalifikacije 11.55 četrtfinale 12.35 polfinale 13.00 finale Biatlon, individualna tekma, 20 km, moški (Fak, Dovžan): 9.30 9. februar 2022 Alpsko smučanje, slalom, ženske (Bucik, Hrovat, Dvornik, Slokar) 3.15 prva vožnja 6.45 druga vožnja Deskanje, snežni žleb, halfpipe, kvalifikacije, moški (Štante): 5.30 Nordijska kombinacija (Vrhovnik): 9.00 posamično, skoki, srednja skakalnica 12.00 posamično, tek, 10 km 10. februar 2022 Alpsko smučanje, alpska kombinacija, moški (Kline, Hrobat, Naraločnik): 3.30 smuk 7.15 slalom Smučarski tek, 10 km, klasično, ženske (A. Klemenčič, Lampič, Mandeljc, Urevc ali Žerjav): 8.00 11. februar 2022 Deskanje, snežni žleb, halfpipe, finale, moški: 2.30 Alpsko smučanje, superveleslalom, ženske (Štuhec, Ferk Saoini): 4.00 Smučarski tek, 15 km klasično, moški (Črv, Ličef): 8.00 Biatlon, sprint, 7,5 km, ženske (P. Klemenčič, Ž. Klemenčič): 10.00 12. februar 2022 Smučarski tek, štafeta 4 -krat 5 km, ženske: 8.30 Biatlon, sprint, 10 km, moški (Fak, Dovžan, Tršan, Planko): 10.00 Smučarski skoki, velika skakalnica, moški (Kos, Lanišek, C. Prevc, P. Prevc ali Zajc): 12.00 13. februar 2022 Alpsko smučanje, veleslalom, moški (Kranjec): 3.15 prva vožnja 6.45 druga vožnja Smučarski tek, štafeta 4 -krat 10 km, moški (Črv/Lampič/Ličef/Šimenc): 8.30 Biatlon 10.00 zasledovanje, 10 km, ženske (P. in Ž. Klemenčič) 11.45 zasledovanje, 12,5 km, moški (Fak, Dovžan, Tršan, Planko) 14. februar 2022 Deskanje, skoki prostega sloga, ženske, kvalifikacije (Pribošič): 2:30 Smučarski skoki, ekipna (Kos, Lanišek, C. Prevc, P. Prevc ali Zajc): tekma, moški, velika skakalnica: 12.00 15. februar 2022 Deskanje, skoki prostega sloga, finale, ženske: 2.30 Alpsko smučanje, smuk, ženske (Štuhec, Ferk Saoini): 4.00 Nordijska kombinacija (Vrhovnik): 9.00, skoki, velika skakalnica 12.00 posamično, tek, 10 km Biatlon, štafeta 4-krat 7,5 km, moški (Dovžan/Fak/Planko/Tršan): 10.00 16. februar 2022 Alpsko smučanje, slalom, moški (Kranjec): 3.15 prva vožnja 6.45 druga vožnja Smučarski tek, ekipni sprint klasično, ženske (Lampič/Urevc): 10.00 polfinale 12.00 finale 17. februar 2022 Alpsko smučanje, alpska kombinacija, ženske (Štuhec, Ferk Saoini): 3.30 smuk 7.00 slalom 18. februar 2022 Biatlon, skupinski start, 15 km, moški (Fak): 10.00 19. februar 2022 Alpsko smučanje, paralelna tekma, mešane ekipe (Kranjec/Hrobat/Robnik/Bucik/Slokar): 4.00 Smučarski tek, skupinski start prosti slog, 50 km, moški (Ličef): 7.00 20. februar 2022 Smučarski tek, skupinski start prosti slog, 30 km, ženske (Mandeljc, Žerjav): 7.30

