V Pekingu smučarji iz Gane, Vzhodnega Timorja, Jamajke in Portorika

Olimpijske igre niso namenjene zgolj vrhunskim športnikom, ampak tudi razvoju športa po svetu, posebno v revnejših državah. Tako ni presenetljivo, da vsakič na igrah nastopijo tudi športniki iz držav brez tradicije zimskih športov, ki so na igrah daleč od vrhunskih rezultatov. Svoje sanje so izpolnili že z uvrstitvijo na igre.

Haiti se je letos sploh prvič predstavil na zimskih olimpijskih igrah, za kar je poskrbel 19-letni Richardson Viano, ki je leto in pol na Haitiju živel v sirotišnici, preden ga je decembra 2005 posvojil francosko-italijanski par Andrea Viano in Silvia Grosso-Viano. Viano se je naučil smučati v francoskih Alpah, leta 2019 pa je sprejel haitijski potni list, ki mu omogoča, da zastopa svojo rojstno domovino. »Zame je nekaj sanjskega, da sem lahko tukaj in da prvič predstavljam Haiti na igrah. Upam, da bo to ljudem pokazalo, da je naša država več kot zgolj potresi in druge katastrofe,« je dejal za tiskovno agencijo PA.

Ustanovil Timorsko smučarsko zvezo

Yohan Goutt Goncalves je v veleslalomu zastopal državo jugovzhodne Azije Timor, kjer se je rodila njegova mama. Letošnje igre so za 27-letnika, ki je pred igrami v Sočiju 2014 ustanovil Timorsko smučarsko zvezo, že tretje. Goutt je bil sicer rojen blizu Pariza, očetu Francozu in mami Timorki, kar pomeni, da se je tudi on naučil smučati na francoskih smučiščih. Že pri osmih letih je mami povedal: »Rad bi smučal za Timor na olimpijskih igrah.« Timor, kjer snega ne vidijo in je povprečna temperatura 28 stopinj Celzija, je sicer postal samostojen šele leta 2002. Letos bo Goutt prvič poleg veleslalomu nastopil tudi v slalomu.

Richardson Viano predstavlja Haiti. FOTO: Jorge Silva/Reuters

Carlos Maeder je najstarejši smučar v Pekingu in šele tretji Ganec, ki se je kot športnik udeležil zimskih olimpijskih iger. »Posvojila me je švicarska družina, odraščal sem v osrčju Švice. Zahvaljujoč mojim švicarskim staršem, ki so ohranili stik z mojo mamo, sem vse življenje ostal v stiku z gansko kulturo,« je za spletno stran iger povedal 43-letnik, ki se je smučanju posvetil šele leta 2017. Kot je razkril, si je želel nastopiti že v Južni Koreji 2018, a je zamudil kvalifikacijsko okno.

Alpski smučar Carlos Maeder je tekmovalec Gane, vihtel je tudi njeno zastavo. FOTO: Phil Noble/Reuters

Arif Khan na igrah v alpskem smučanju zastopa Indijo; 31-letnik si želi Indijo svetu predstaviti kot smučarsko destinacijo. »Večina ljudi misli, da v Indiji ni snega, ampak imamo najvišje gorovje na svetu,« je povedal za spletno stran Olympics. V smučanje ga je sicer vpeljal oče, organizator smučanja v indijskem smučarskem središču Gulmarg.

Arif Mohd Khan je indijski alpski smučar. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Jamajka je, kar zadeva zimske OI, najbolj znana po tekmovanju v bobu, letos pa jo prvič zastopa tudi alpski smučar. Benjamin Alexander je bil nekoč profesionalni DJ, na smuči je prvič stopil šele pred šestimi leti, normo za nastop na igrah pa je 38-letnik izpolnil le nekaj dni pred rokom. Kot je poročal Val 202, je Alexander v zadnjih dveh letih 415 dni preživel na smučiščih, nastop pa si je zagotovil z veliko vztrajnosti. »Smučarski učitelj mi je rekel, da imam najslabšo tehniko, kar jih je videl. Ampak to je bilo pričakovati, nič se ne zgodi čez noč. Potrebno je ogromno dela,« je dejal Jamajčan.

Navdušiti želi rojake v Savdski Arabiji

Na veleslalomu je s Fayikom Abdijem predstavnika imela tudi Savdska Arabija, ki je letos prvič del druščine na ZOI; 24-letni Abdi upa, da bo z nastopom spodbudil več sodržavljanov k smučanju.

Fayik Abdi predstavlja smučanje v Savdski Arabiji. FOTO: Joe Klamar/AFP

Predstavnika na veleslalomu je imel tudi Portoriko. Pred štirimi leti je Charles Flaherty postal prvi Portoričan z nastopom na ZOI v 20 letih, letos pa na Kitajskem v alpskem smučanju nastopa njegov 17-letni brat William C Flaherty. Ko je bil William star tri leta, je hudo zbolel, življenje pa mu je z darovanjem kostnega mozga rešil ravno takrat sedemletni Charles.